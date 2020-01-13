/ / «Этот доктор будет наш!»

Работодатели ЕАО борются между собой за медиков и педагогов

При этом в конце 2019 года в ЕАО чаще всего искали работу продавцы и наиболее редко – финансисты и компьютерщики. Таков анализ рынка труда Еврейской АО, проведенный в декабре аналитиками компании HeadHunter. Они же определили основные тренды уходящего года.

Рост вакансий в Еврейской АО за год составил минус 16%, при этом самым активным месяцем года стал январь, когда вакансий стало больше на 39%, а резюме – на 12%. В отличие от работодателей соискатели активней искали работу в августе (+30%).

Лидерами по количеству вакансий в Еврейской АО стали «Продажи» (25%), «Транспорт, логистика» (21%), «Начало карьеры, студенты» (15%), «Административный персонал» (15%), «Рабочий персонал» (13%). (См. таблицу)

К концу года на hh.ru в ЕАО более 10 000 резюме соискателей, в этом году они чаще всего искали работу в сфере продаж (26% резюме), начинающие специалисты (14%), транспортно-логистической сфере (6%), банковской деятельности (5%) и IT (5%).

Что касается конкуренции среди соискателей за вакансии, то в этом году в Еврейской АО она составляет примерно 4 кандидата на место. Это умеренная конкуренция, но в пользу работодателя, то есть, во многих сферах именно компании могут выбирать себе сотрудников из большого количества кандидатов. Так, самыми конкурентными для кандидатов стали сферы: «Государственная служба» (7,5 резюме на вакансию), «Безопасность» (7,4), «Бухгалтерия» (7), «Информационные технологии, телеком» (6,4) и «Юристы» (5,1).

При этом есть сферы, где работодатели конкурируют за соискателей. В ЕАО в 2019 году такими сферами стало «Консультирование», «Медицина» и «Наука, образование», где на одно место претендует не более двух кандидатов.

Средняя зарплата, которую предлагали в этом году в Еврейской АО, составила 54 200 рублей, что на 20% выше общероссийских значений. Зарплатное ожидание у соискателей 48 300 руб., что на 8% больше, чем среднее значение по России.

Комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter ФО: «Рынок труда в этом году показывал достаточно спокойную и стабильную динамику: росло количество предложений и резюме, росли зарплаты, по данным аналитиков проекта «Банк данных заработных плат» средний рост составил +3%, а лидером по росту вознаграждений, как и год назад, осталась сфера ИТ, где рост зарплат составил +6,5%.

Кроме этого на будущий год многие компании планируют положительные изменения в 2020 году: 43,7% компаний планируют увеличивать численность сотрудников в будущем году, 53,5% сохранят ее на уровне 2019 года и только 2,8% уменьшат».

HeadHunter