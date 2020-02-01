/ / Еврейское УФАС России проводит сбор информации о ценах на медицинские маски

Еврейское УФАС России во исполнение пункта 20 протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации проводит мониторинг изменений после 01.01.2020 года в розничной сети цен на средства индивидуальной защиты (медицинские маски).