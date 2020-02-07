/ / Ежегодная Общероссийская литературная премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева ждёт авторов

Ежегодная Общероссийская литературная премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева ждёт авторов

Ежегодная Общероссийская литературная премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева ждёт авторов

Приём заявок на соискание Премии начинается с 1 февраля 2020

Объявлено начало приёма заявок для участия в Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева, сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области.

К участию приглашаются русскоязычные российские и зарубежные авторы, пишущие художественную, документальную и историко-биографическую прозу о Дальнем Востоке. Традиционно номинаций три: «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей». Победители получат по 500 тыс. руб. Подать заявку можно с 1 февраля по 30 июня на официальном сайте премияарсеньева.рф. Победителей назовут в декабре 2020 в рамках Дней Дальнего Востока в Москве.

– Книги влияют на нашу жизнь. Каждый человек, когда рассказывает о себе, о своем детстве, обязательно скажет, что воспитывался на определенных книгах. Благодаря книгам человек развивается, получает новые сведения о мире и обществе, природе и науке. Это не только знание фактов, это еще и передача жизненного опыта, связь между поколениями. Книги могут побудить человека изменить свою жизнь, поехать туда, где ты еще не был. Они делают то, что кажется далеким гораздо ближе. Вклад писателей в то, что узнают люди про Дальний Восток, и то, как меняется жизнь самих дальневосточников, мне кажется очень важным, – отметил Юрий Трутнев, Заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Цель Премии – популяризация творчества современных авторов, пишущих о Дальнем Востоке, поиск новых тем и героев, создание современного образа Дальнего Востока в общем культурном пространстве России и мира.

– Без сомнения, результаты премии оказались впечатляющими как с литературной точки зрения, так и с точки зрения привлечения внимания к Дальнему Востоку. Премия способствует популяризации его истории, культуры и литературы. Возвращение интереса к этой потрясающей территории, к духовной и культурной составляющей этой части русской земли, – отметил куратор Премии Вячеслав Коновалов.

– Надо вытаскивать на поверхность авторов, о которых или никто не знает, или не знает широкий российский читатель, московский читатель», — сказал писатель Василий Авченко, победитель в специальной номинации «За вклад в развитие современной культуры Дальнего Востока».

В 2019 году на соискание Премии было подано 193 произведения из 17 регионов Российской Федерации и одного зарубежного государства, 79 из них было принято к рассмотрению, 30 – отобрано в лонг-лист, из них из 9 произведений был представлен шорт-лист. Дальневосточный материал получил воплощение в самых разных жанрах: исторический и научно-фантастический роман, женская сентиментальная и мужская остросюжетная проза, социальная драма, приключения, сказки. Количество и уровень представленных работ свидетельствовали не только об интересе литературного сообщества к тематике Дальнего Востока, но и о существенном вкладе дальневосточной литературы в российскую культуру.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Издательский дом "Биробиджан". 679016, Россия, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Ленина, 32.
Тел./факс: 8(42622) 4-06-63, e-mail: idb-2009@mail.ru, bstern@ya.ru, bstar79@mail.ru

Рекламный отдел: тел. 8 (42622) 4-08-75, 4-03-57. Email: reklama2@gazetaeao.rubstar79@mail.ru

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения ОГАУ "Издательский дом "Биробиджан"

Разработка сайта Дмитрий Беккерман


 Яндекс.Метрика