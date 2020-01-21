/ / Форум «Дальневосточный мотив» объединил активную молодёжь трёх районов ЕАО

В школе села Бирофельд собрались более ста человек из Биробиджанского, Ленинского и Октябрьского муниципальных образований, а также представители из Биробиджана.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, организация форума стала возможной благодаря победе активистов местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» в грантовом конкурсе «Измени жизнь к лучшему». Он проводится по инициативе Ростислава Гольдштейна. На церемонии открытия форума заместитель председателя правительства ЕАО Илья Семенов передал участникам мероприятия слова приветствия от главы региона и настроил ребят на совместную работу для создания позитивных изменений в своих населённых пунктах.

— Молодёжь является активной частью населения. Не секрет, что вы в состоянии формулировать такие инициативы, которые не всегда очевидны для представителей органов власти, но, в то же время, очень важны для развития нашей области. Такие мероприятия формируют очень удобную обратную связь молодёжи и власти. Вместе мы будем формировать те задачи, которые будем реализовывать в ближайшее время, — сказал Илья Семенов.

Для участников мероприятия подготовили большое количество мероприятий, тренингов и дискуссионных площадок. В рамках встречи «Диалог на равных» представители активной молодёжи смогли задать свои вопросы заместителю председателя правительства ЕАО Илье Семенову, куратору грантового конкурса «Измени жизнь к лучшему» Марии Костюк, мэру города Биробиджана Александру Головатому, а также главам Биробиджанского и Октябрьского районов. Предложения касались создания и работы молодёжных объединений при муниципальных образованиях, продолжения грантового конкурса «Измени жизнь к лучшему», искусственных водоёмов, экологии и организации мероприятий к грядущему 75-летию Победы.

Лекции и мастер-классы для участников форума провели местные предприниматели, молодые депутаты и федеральные эксперты. В завершении официальной программы в доме культуры села Бирофельд пройдёт концерт творческих коллективов-участников грантового конкурса «Измени жизнь к лучшему» из Биробиджанского и Октябрьского районов. Яркой точкой форума «Дальневосточный мотив» станет праздничный фейерверк.