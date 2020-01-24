/ / ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

Роскомнадзор заблокировал сервис, с которого слали письма о «минированных» школах, — сообщила «Российская газета»



Сервис Startmail.com, который использовали злоумышленники для рассылки угрожающих писем о минировании, заблокировал Роскомнадзор.

Зарегистрирован ресурс в Нидерландах. Доступ к нему ограничили на основании требования Генеральной прокуратуры. «Через данный почтовый сервис осуществлялась массовая рассылка ложных сообщений о минировании объектов на территории различных регионов РФ в период с 28 ноября 2019 года по настоящее время», — пояснили в Роскомнадзоре.

За этот период на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования. «В тексте также указывались более 16 тысяч, якобы, заминированных объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы, объекты транспорта, торговые центры и т.д.)», — сообщает Федеральная служба безопасности.

Экстренные службы проводили проверку сообщений. Они оказывались ложными. Однако только в Москве, по сообщениям СМИ на конец прошлого года, было эвакуировано около 1,5 млн человек. В результате создавалась реальная угроза массового нарушения общественного порядка, распространялась тревога среди граждан, подчеркивают в Роскомнадзоре.

Информацию о том, кто конкретно управлял почтовыми ящиками, с которых приходили сообщения, в Startmail.com по запросу Роскомнадзора не предоставили. Тем не менее в ведомстве уверены, что владельцы этого ресурса являются «добропорядочными гражданами и не имеют отношения к злонамеренным действиям экстремистов». Но меры по блокировке ресурса необходимы, так как должны затруднить рассылку подобных сообщений и снизить их масштаб, отметили в Роскомнадзоре.

Технологически можно было бы блокировать рассылку таких сообщений, как сейчас научились блокировать спам, говорит председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. Но в ситуации с сообщениями о минировании цена неверного отсева реального сообщения очень велика. «Я бы предложил вариант с двойным контролем. Если правоохранительные органы получают сообщение о заминировании, они также могут проанализировать эту информацию при помощи систем, аналогичных спам-фильтрам, и попытаться понять ее достоверность», — считает эксперт.

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