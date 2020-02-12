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Гарри Поттер и философский камень

Гарри Поттер и философский камень

В Стокгольме вышел в переводе на идиш первый роман  из серии книг Джоан К. Роулинг про Гарри Поттера – «Гарри Поттер и философский камень».

С английского на идиш книгу перевел Арон Шехтер-Вишванат – внук известного американского лингвиста и активиста языка идиш Мордехая Шехтера (1927-2007) и сын пишущей на идише поэтессы Гитл Шехтер-Вишванат (родилась в 1958 г.).  В конце 2018 года Арон обратился с предложением перевести эту книгу на идиш к Нил Блейру, литературному агенту Джоан К. Роулинг.

Арон Шехтер-Вишванат рассказал о причинах, которые побудили его заняться переводом «Гарри Поттера» на идиш:

– Я вырос с идишем в качестве родного языка, и я всегда хотел ощутить чудесный мир волшебства на моем любимом языке. Современной увлекательной детской литературы почти не было, поэтому моим братьям и мне, как и другим говорящим на идише детям, приходилось ограничиваться чтением устаревших книг, многие из которых были написаны и изданы еще до Второй мировой войны.

Работа над переводом книги «Гарри Поттер и философский камень» заняла почти год, и теперь одно из популярнейших произведений современной детской литературы доступно и на мамэ-лошн. Роман был напечатан в издательстве Olniansky tekst тиражом в 1000 экземпляров и раскуплен за два дня. Поскольку желающих приобрести книгу оказалось гораздо больше, издатель пообещал допечатать тираж.

В. Аронов

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