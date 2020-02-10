/ / Газ, спорт и агропром

Облучье может обзавестись первым крытым спортивным бассейном

Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) для детей в Облучье и Биробиджане обсудил Ростислав Гольдштейн с представителями Газпрома.

Глава региона отметил, что Еврейской автономии необходимы дополнительные спортивные сооружения, и внёс предложение о включении строительства спортплощадок в программы муниципальных образований. Решение об этом будет принято на уровне кураторов проекта – компании «Газ­пром».

В ходе своего визита представители организации посетили площадки для строительства объектов по программе «Газпром-детям» в Биробиджане и Облучье. К строительству комплексов компания планирует приступить в этом году. Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн рекомендовал учесть особенности рельефа области и сейсмическую безопасность физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Правительство области окажет необходимое содействие при строительстве объектов.

Универсальный зал в Биробиджане позволит проводить занятия по различным видам спорта. В состав комплекса войдут игровая площадка, трибуна на 300 мест, тренировочный зал для спортивных единоборств. В Облучье будет построен первый крытый бассейн.

Также на минувшей неделе врио губернатора Еврейской автономии в Москве проведена рабочая встреча с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым. В ходе встречи обсуждалось взаимодействие с Газпромбанком в части финансирования агробизнеса в целях развития экспортного потенциала области. Важной темой для обсуждения стала и совместная разработка первой концепции создания промышленных парков в ЕАО. Ее цель – локализация производства конечной продукции, конкурентоспособной и востребованной на рынках АТР.

Участники встречи выразили свою заинтересованность и в реализации в ЕАО на принципах государственно-частного партнерства социально значимых строительных проектов по возведению детских садов, школ, медицинских учреждений.

Источник: www.eao.ru