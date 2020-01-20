/ / Гендерное несовпадение

Среди работодателей все еще популярно опасение, что женщина может выйти на работу и быстро уйти в декрет

На деле же карьера, спорт и еда больше волнуют мужчин, а женщин – возможность гибкого графика на работе.

Сегодня среди 10 800 резюме соискателей, размещенных на hh.ru в Еврейской АО, 53% принадлежит прекрасному полу. А самыми женскими сферами этого года стали «Бухгалтерия», «Управление персоналом, тренинги», «Банки, инвестиции, лизинг» и «Страхование», где мужчин не более 25%.

При этом, по данным опроса от Службы исследований российской онлайн-рекрутинг платформы HeadHunter, 96% работодателей заявляют, что чаще всего подбор кандидатов конкретного пола проводится на позиции неквалифицированного персонала (рабочий, административный и т.п.). Еще 30% работодателей утверждают, что целенаправленно ищут только мужчин или только женщин на эти позиции постоянно. В целом, чем выше позиция, тем реже на нее ищут кандидата конкретного пола. Основные причины того, что отбор кандидатов ведется на основании их пола, заключаются в требованиях заказчика и особенностях должностных обязанностей.

Руководитель пресс-службы HeadHunter Елана Таращук прокомментировала эти исследования.

«Среди работодателей все еще популярно опасение, что женщина может выйти на работу и быстро уйти в декрет. Видимо, поэтому работодатели при приеме на работу считают нужным задать вопрос о перспективах появления у них детей и вообще семейном положении. 62% считают, что мужчинам такой вопрос задавать не надо (33% при этом считают, что нужно). Что касается кандидатов-женщин, то 66% опрошенных представителей компаний считают, что такой вопрос задавать нужно (26% — «точно нужно», 40% — «скорее нужно»). Представители крупных компаний (России и зарубежных) реже считают, что такие вопросы нужно задавать».

Исходя из практики работодателей, при приеме на работу и мужчин, и женщин такие аспекты, как развитие и обучение, волнуют одинаково часто. Кандидатов-мужчин, по мнению представителей компаний, чаще волнуют карьерные перспективы, компенсация занятий спортом и оплата питания/проезда. Женщин же чаще волнует возможность гибкого графика, наличие ДМС, программы и предложения для семей сотрудников, комфортность офиса и возможность привести детей на работу.