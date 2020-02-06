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Глава региона Ростислав Гольдштейн обсудил вопросы сотрудничества с руководством Дальневосточной железной дороги

Глава региона Ростислав Гольдштейн обсудил вопросы сотрудничества с руководством Дальневосточной железной дороги

На встрече наметили перспективы взаимодействия, а также передачу двух социальных объектов региону, сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области.

Планируется, что в этом году пройдёт передача детского сада в Облучье и амбулатории в посёлке Волочаевка-2. Ростислав Гольдштейн подчеркнул, что передаваемые объекты должны быть в нормативном состоянии.

Стороны обсудили варианты решения важных для жителей региона проблем – создание путепроводов для сокращения ожидания автомобилей на железнодорожных переездах, регистрация предприятий системы РЖД на территории области для повышения налоговой базы и использование в работе железной дороги продукции местных производителей. Начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин отметил, что все вопросы будут решаться на уровне руководства РЖД при возможном участии федеральных органов исполнительной власти.

В завершении встречи глава региона Ростислав Гольдштейн подписал договор с ДВЖД на организацию обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Еврейской автономной области в 2020 году.

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