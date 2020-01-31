/ / Глава региона Ростислав Гольдштейн подписал два социально значимых закона

Пособие при рождении третьего ребенка и выплату для «детей войны» получат больше жителей ЕАО.

В ЕАО внесены изменения в законы о детях войны и семьях, которые получают на пособие в связи с рождением третьего ребенка. Список льготников в регионе расширится. Изменения вступают в силу через 10 дней после опубликования, но будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Теперь более четко определен статус тех, кто попадает в льготную категорию «Дети войны». Это люди, родившиеся в период с 23 июня 1923 года по 02 сентября 1945 года. Кроме того, нормативный документ дополнили статьей о том, что «меры социальной поддержки будут предоставляться детям войны независимо от того, имеют ли они право на получение мер социальной поддержки по иному основанию». Льготникам предоставят право на получение ежегодной выплаты ко дню Победы и внеочередное предоставление бесплатной медицинской помощи в областных учреждениях здравоохранения.

Изменения в закон ЕАО «О ежемесячной денежной выплате семьям, нуждающимся в поддержке, при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в Еврейской автономной области» значительно расширят список семей, которые смогут воспользоваться льготой.

Ранее денежная выплата устанавливалась для семей, где среднедушевой доход не превышал величину прожиточного минимума в ЕАО, то есть 23 756,50 рублей (на начало 2020 года). С внесением изменений среднедушевой доход семьи должен не превысить двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, а это 30 507,66 руб. Не смогут оформить пособие только те семьи, которые уже получают аналогичную меру социальной поддержки в другом регионе.