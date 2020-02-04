Главная задача акции – объединить людей вокруг добрых дел
Активным участником Всероссийской акции Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анны Кузнецовой «Команда защиты детства» стало областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Специальная (коррекционная) школа-интернат» с. Ленинское.
Как сообщили в Комитете образования ЕАО, главная задача акции – объединить людей вокруг добрых дел, направленных на защиту детства, чтобы этих добрых дел становилось еще больше. Любой желающий вне зависимости от возраста и профессии мог рассказать о своем добром деле, поступке, проекте, посвященном защите детства.
Педагог-психолог Аушева Елена Валерьевна рассказала в своем аккаунте в Инстаграмме о фестивале дружбы народов «Мы такие разные, этим и прекрасны мы», который прошел в школе-интернате в ноябре 2019 года. Подробная информация об этом фестивале размещена в новостной ленте школьного сайта.
По итогам Всероссийской акции 300 победителей получили памятные призы от Института Уполномоченных по правам ребенка. Памятный приз учреждению вручила Уполномоченный по правам ребенка в Еврейской автономной области Ирина Николаевна Пинчук.