Активным участником Всероссийской акции Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анны Кузнецовой «Команда защиты детства» стало областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Специальная (коррекционная) школа-интернат» с. Ленинское.

Как сообщили в Комитете образования ЕАО, главная задача акции – объединить людей вокруг добрых дел, направленных на защиту детства, чтобы этих добрых дел становилось еще больше. Любой желающий вне зависимости от возраста и профессии мог рассказать о своем добром деле, поступке, проекте, посвященном защите детства.

Педагог-психолог Аушева Елена Валерьевна рассказала в своем аккаунте в Инстаграмме о фестивале дружбы народов «Мы такие разные, этим и прекрасны мы», который прошел в школе-интернате в ноябре 2019 года. Подробная информация об этом фестивале размещена в новостной ленте школьного сайта.

По итогам Всероссийской акции 300 победителей получили памятные призы от Института Уполномоченных по правам ребенка. Памятный приз учреждению вручила Уполномоченный по правам ребенка в Еврейской автономной области Ирина Николаевна Пинчук.