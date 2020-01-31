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Главная задача – предотвратить распространение ОРВИ и гриппа

ПЯТЬ ШКОЛ И 25 КЛАССОВ ЗАКРЫЛИ НА КАРАНТИН В БИРОБИДЖАНЕ

С каждым днем заболевших в Биробиджане становится больше. Как сообщили в мэрии города, по состоянию на утро 31 января в областном центре из-за карантина по ОРВИ закрыли пять школ и 25 классов: в гимназии № 1 – шесть,  в школе № 6 – три, в школе № 8  – четыре, в школе № 10  – один, в школе № 11 – 17.

— Руководство школ и специалисты отдела образования мэрии Биробиджана продолжают следить за посещаемостью детей, — рассказал мэр Биробиджана Александр Головатый. – К сожалению, многие дети на занятия приходят простывшими, соответственно возрастает риск того, что заболеть ОРВИ могут школьники и учителя. Огромная просьба к родителям, если вы видите, что ваш ребенок простыл, оставляйте его дома, организуйте лечение. В дошкольных учреждениях города ситуация немного лучше. Наша главная задача – предотвратить распространение ОРВИ и гриппа.

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