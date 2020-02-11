/ / Главный вопрос — борьба с нелегальными перевозчиками

Организацию пассажирских перевозок в регионе обсудили на брифинге начальника профильного управления правительства ЕАО

Евгений Турбин рассказал об имеющихся проблемах в данном направлении и путях их решения, сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области.

Как отметил начальник управления автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО, одним из главных вопросов ежегодно становится борьба с нелегальными перевозчиками. По действующему законодательству штрафы для тех, кто работает без лицензии, минимум в 10 раз ниже, чем для предпринимателей, прошедших процедуру официальной регистрации. По словам Евгения Турбина, правительством ЕАО разработана и направлена на рассмотрение на федеральном уровне законодательная инициатива о повышении санкций для нелегальных перевозчиков и усилении контроля за ними.

В марте этого года пройдёт конкурс на поиск перевозчика по новому маршруту «Биробиджан-Бирофельд-Алексеевка». Основанием для его открытия стало предложение администрации Биробиджанского района. По завершению конкурсных процедур жители населённых пунктов получат возможность более оперативного сообщения внутри муниципального образования.

На вопрос о возможности отправления автобуса из посёлка Хинганск в более позднее время (сегодня он уходит в шесть часов утра), Евгений Турбин ответил, что предложения по изменению в расписании должны быть предоставлены перевозчиком в управление автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО. Решение по этому вопросу может быть принято после соответствующего согласования.