/ / Год был богатый на круглые даты

Участники декабрьского заседания клуба «Живая книга» при Областной универсальной научной библиотеке им. Шолом-Алейхема перелистали литературный календарь уходящего года

Председатель клуба Алла Акименко отметила, что, как никакой другой, 2019 год был богат на юбилейные даты еврейских писателей и поэтов, живших в Биробиджане и писавших о ЕАО в период ее становления. Юбилярами были Давид Бергельсон, со дня рождения которого исполнилось 135 лет, Шмуэль Гордон, Давид Гофштейн, Мотл Грубиан, Дер Нистер, Эзра Фининберг, Яков Чернис, Владимир Шульман, Израиль Эмиот, Шмуэль Персов.

Алла Акименко еще раз напомнила интересные факты биографий литераторов, рассказала об их творчестве.

– Все они были большими романтиками, верили в счастливую звезду Еврейской автономной области, с любовью писали о людях, которые ее строили. Таким был и Шмуэль Персов, который в начале 1930-х годов написал книгу о первостроителях Биробиджана. Эта книга до сих пор не переведена с идиша на русский язык, и сейчас за эту работу по ее переводу взялся журналист Валерий Фоменко.

Судьба Шмуэля Персова была трагичной – в 1949 году его арестовали как члена Еврейского антифашистского комитета, обвинив в антисоветской националистической деятельности, а в 1950 году расстреляли по приговору суда. Реабилитировали литератора в 1957 году.

Вспомнили на заседании клуба биробиджанского краеведа и журналиста Ефима Кудиша, выпустившего в 1995 году книгу «Они писали на идиш» – о писателях и поэтах ЕАО. В уходящем году Ефим Иосифович мог бы отметить свое 95-летие, но до этой даты он, к сожалению, не дожил.

Вторая часть клубного заседания была посвящена путешествиям. Это были и деловые поездки, и туристические. В деловой побывали ученые ИКАРПа Алла Воронина и Владимир Компаниченко. В Москве и Сочи они участвовали в трех научных конференциях. Но научной терминологией ученые не стали утомлять слушателей, а популярно рассказали о том, какими увидели эти города, показали слайды с видами их достопримечательностей.

Туристическая поездка на Камчатку «улыбнулась» доценту ПГУ им. Шолом-Алейхема, кандидату филологических наук Лидии Капуцыной. В свое время поживший в этом красивейшем и суровом крае поэт Виктор Соломатов назвал его Камчаткой Северовной.

Ах, Камчатка Северовна, строго

Привечаешь ты своих сынов.

Предстоит им долгая дорога,

Будет лихо – к лиху будь готов……

А под южным солнышком горячим,

В душной толчее билетных касс,

Встретившись,

глаза смущенно прячем –

Принимай, Камчатка, блудных нас!

– В Камчатку влюбляешься с первого взгляда, она долго не отпускает от себя, – отметила Лидия Капуцына, дополнив свой рассказ слайдами с великолепными видами самого восточного края России.

Закончилось заседание стихами. Свое поэтическое творчество представили Ольга Захарова, Светлана Саламатина, Руфина Узните. А Людмила Белоусова сделала одноклубникам музыкальные подарки.

Проект

Дальневосточной литературе посвящается

В Областной универсальной научной библиотеке им. Шолом-Алейхема стартовал в этом году библиографический проект «Малая капля в писательском море»

Малая капля – это литература Дальнего Востока.

Литература, которая открывала читателям этот прекрасный малообжитый край, далекую окраину России. Нашу дальневосточную землю воспевали поэты и писатели, ученые и путешественники…

Как сообщила заместитель директора библиотеки Светлана Друковская, проект рассчитан на пять лет, в его рамках каждый год будут выходить в свет календари-справочники «Писатели Дальнего Востока: юбиляры … года».

А сегодня в 15 часов в читальном зале библиотеки состоится краеведческий лекторий «Календаря листая памятные даты», где пройдет презентация календаря-справочника «Писатели Дальнего Востока: юбиляры 2020 года». Приглашаются все желающие.

Дата

Мой костер в тумане светит

Автор известного романса «Песня цыганки», который начинается этими словами, – Яков Полонский родился ровно двести лет назад, 18 декабря 1819 года

Он дружил с Аполлоном Григорьевым и Афанасием Фетом, Николаем Некрасовым и поэтом Алексеем Толстым, но многие годы оставался в тени их творчества.

Родился Яков Полонский в Рязани, в семье обедневшего чиновника из дворян. Окончил успешно в родном городе гимназию, столь же успешно поступил на юридический факультет Московского университета. По его окончании начались скучные и однообразные чиновничьи будни, праздничными окнами которых были стихи, литературное творчество. Служить ему пришлось на Кавказе, в Тифлисе. Здешняя экзотическая природа настолько вдохновила его, что свои лучшие лирические стихи, по мнению критиков, Полонский создал именно по кавказским впечатлениям.

Земли, полуднем раскаленной,

Не освежила ночи мгла.

Заснул Тифлис многобалконный,

Гора темна, луна тепла.

Лирика была самым сильным местом его творчества. Он писал поэмы, романы, публицистические произведения, но почти все они канули, что называется, в Лету, а лирические стихи до сих пор читают, поют – многие из них были положены на музыку. Самый популярный романс на стихи Якова Полонского – «Песня цыганки», начало которого приведено в заголовке, стал по-настоящему народным.

Его называли писателем редкого вздоха – за непринужденность, легкость и простоту его произведений. Он был добрым человеком, такими же можно назвать и его стихи, в которых проходит тема бескорыстной любви и дружбы.

Ум смотрит тысячами глаз,

Любовь глядит одним.

Но нет любви – и гаснет жизнь,

И дни плывут, как дым.

Будучи демократом по натуре, поэт отвергал всяческое насилие.

Ножны – вы пусты……

Но не нужен

Поэту мстительный клинок!

Пусть льется кровь – он безоружен

Молчит иль бредит, как пророк.

Спустя годы Яков Полонский напишет:

Писатель, если только он

Волна, а океан – Россия,

Не может быть не возмущен,

Когда возмущена стихия.

Писатель, если только он

Есть нерв великого народа,

Не может быть не поражен,

Когда поражена свобода.

Во многом на его позднее творчество повлиял Николай Некрасов, но революционных убеждений этого поэта Яков Полонский не поддерживал, и на этой почве они часто ссорились. Он напишет поэтический ответ на некрасовское стихотворение «Поэт и гражданин» с такими словами:

О гражданин с душой наивной,

Боюсь, твой грозный стих судьбы не пошатнет.

Толпа угрюмая на голос

твой призывный,

Не откликаяся, идет.

Хоть прокляни – не обернется,

И верь, усталая, в досужий час скорей

Любовной песенке сердечно отзовется,

Чем музе, ропщущей твоей.

Смерть Некрасова его настолько потрясла, что он посвятит ему несколько стихотворений. И в одном из них будут такие строки:

Своим поникнувшим челом

Над рифмой он глядел бойцом, а не рабом.

И верил я ему тогда,

Как вещему певцу страданий и труда.

О себе Яков Полонский говорил: «По моим стихам можно проследить всю мою жизнь… Я всю жизнь был ничей для того, чтобы принадлежать всем, кому я понадоблюсь».

Он пережил почти всех своих друзей-поэтов, скончавшись в Петербурге в возрасте 79 лет в октябре 1898 года. Похоронили поэта на родине, в Рязани, где одна из улиц названа его именем.

В заключение напомню полный текст стихотворения «Песня цыганки», ставшего народным романсом. Музыку к нему написал композитор Федор Садовский.

Подготовила Ирина Шолохова