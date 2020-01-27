/ / Города трудовой доблести

Госдума РФ поддержала президентский законопроект о присвоении почетного звания городам, сделавшим важный вклад в общую Победу

Как сообщил депутат Госдумы РФ от ЕАО Анатолий Тихомиров, почетное звание «Город трудовой доблести» предлагается присваивать тем городам, жители которых во время Великой Отечественной войны проявили массовый трудовой героизм, обеспечивая работу предприятий военной и гражданской отраслей.

Документ приурочен к предстоящему празднованию 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне и должен увековечить подвиг тружеников тыла. Он логично дополняет уже имеющийся в стране набор почетных званий «Город-герой» и «Город воинской славы».

«Проект был принят депутатами в первом чтении единогласно. Все прекрасно понимают, что Победа страны ковалась не только на фронте, но и в самом глубоком тылу руками миллионов мужчин, женщин, подростков. Поэтому любой город России, от огромного промышленного центра и, например, до нашего небольшого Биробиджана, может претендовать на присвоение почетного звания», — сказал, комментируя событие, Анатолий Тихомиров.

По словам депутата, одним из оснований для этого предлагается сделать награждение предприятий, действовавших во время войны на территории города, государственными наградами или вручение им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны. Также достаточным основанием будет являться награждение работников таких предприятий государственными наградами за трудовые заслуги и документально подтвержденные факты трудового героизма.

Инициативу о присвоении почетного звания предлагается вносить гражданам или общественным объединениям в органы местного самоуправления. Последние должны обратиться в региональный парламент и к губернатору, которые могут либо отклонить предложение, либо направить ходатайство Президенту страны с просьбой присвоить населенному пункту звание «Город трудовой доблести».

«И это будет не просто новым статусом для того или иного города, но и весьма эффективной мерой патриотического воспитания, сохранения общего исторического, культурного и трудового наследия. На территории населенного пункта, обладающего почетным званием, будут устанавливаться стелы с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства, а также проводиться праздничные мероприятия и салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города», — сказал Анатолий Тихомиров.

Пресс-служба ЗС ЕАО