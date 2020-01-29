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И больше века за спиной

103 года  исполнилось  ветерану  Великой  Отечественной войны  Аркадию Петровичу Черных из Биробиджана

Насыщенную и непростую жизнь прожил именинник. В восемь лет маленький Аркадий был вынужден пойти на работу, после того как его отца арестовали.

– С того времени мы его больше не видели, – поделился воспоминаниями Аркадий Петрович. – Сначала я работал сельским пастухом, а позже устроился в колхоз трактористом. В 1938 году меня призвали в ряды Красной армии. До начала войны служил на Сахалине в погранотряде, а затем был переведен в радиополк особого назначения.

Как ни просился Аркадий на фронт – его не брали, так как командование считало, что кто-то должен оставаться и на неспокойной дальневосточной границе. И только в 1945 году нашему земляку довелось участвовать в боевых действиях, освобождая Китай от японских милитаристов. В 1946 году Аркадий Черных демобилизовался. Свою будущую супругу он встретил сразу после войны, вместе они прожили 62 года и достойно воспитали троих детей.

– Сначала жили в Амурской области, а затем переехали в Еврейскую автономию, – продолжил Аркадий Петрович. – В Биробиджане живу уже давно.

На днях ветеран Великой Отечественной войны отметил свой 103-й день рождения. Со значимой датой именитого земляка поздравили по поручению врио губернатора области Ростислава Гольдштейна его заместитель Илья Семенов, мэр Биробиджана Александр Головатый, представители комитета социальной защиты населения и депутаты городской Думы.

На вопрос гостей, в чем секрет долголетия, Аркадий Петрович ответил:

–  Я никогда не унываю и очень люблю петь. Песня помогает справиться с невзгодами.

В доказательство Аркадий Петрович вместе с гостями исполнил несколько песен военных лет: «Катюша», «Смуглянка», «День Победы».

Фото и информация пресс-службы мэрии Биробиджана

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