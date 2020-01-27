/ / И снова с Новым годом!

Как на правом берегу Амура-Хэйлунцзяна встречают Белую Крысу

Совсем скоро, в ночь с 24-го на 25-е января, наступит Год Крысы по восточному календарю, который соблюдают наши соседи по Дальнему Востоку в Китае, Корее, Японии, Вьетнаме.

Этот праздник объединяет множество культур, в чём-то схожих, в чём-то очень различных. В дни торжеств люди обычно несколько дней не работают (когда говорят о слишком длинных российских новогодних каникулах, стоило бы обратить внимание на аналогичные продолжительные каникулы в ближайших странах Азии). Нерабочими официально считаются две недели!

В эти выходные, зачастую заменяющие людям отпуск, родственники стараются собраться вместе, дети посещают живущих далеко родителей. И, конечно, в домах стараются накрывать обильный стол, на котором должно быть не менее двенадцати блюд – по числу месяцев или знаков животных в традиционном календаре.

Обязательная примета восточного Нового года – фейерверки, ракеты и громко взрывающиеся петарды. Считается, что огонь и шум отгоняют от людей и жилья злых духов. И многие люди в одежде предпочитают красный цвет: считается, что всякая нечисть его старается обходить стороной.

В новогодних торжествах находятся дни и для забав, и для поездок. Интересно, что жители южных провинций предпочитают несколько зимних дней провести… на берегах Амура. А привлекает их туда туристический комплекс Цзиньцзинькоу. И это всего в нескольких десятках километров от Тунцзяна в сторону города Фуюань.

Здесь много проток и озёр, где можно рыбачить зимой и летом, красивая природа, и центр культурного притяжения – нанайская деревня. Деревня была основана в 1936 году. Население её составляет порядка 3000 человек. В первом десятилетии XXI века правительство провинции решило в этом месте устроить базу отдыха и начать развивать этнический туризм — одно из направлений туризма, имеющее ярко выраженные этнические, языковые и культурные составляющие.

Повод китайцам из глубины страны непременно познакомиться – это возможность увидеть быт и представителей самого маленького народа самой большой по населению страны, который в Китае называют хэчжэ. На всю Поднебесную их всего две тысячи человек.

В Цзиньцзинькоу построили небольшие гостиницы, ресторанчики и кафе, а также уютные семейные домики. А местное население привлекли в воссозданию национальной культуры, обрядов, ремёсел.

Результат не заставил себя ждать. В первый же год существования туристический комплекс притянул к себе гостей из соседних городов и даже с развитого юга страны. Одни туристы приезжали сами, для других турпоездка оказалась наградой от производства. Вскоре слава о таком виде отдыха распространилась по многим регионам КНР, с каждым годом ряды отдыхающих в Цзиньцзинькоу пополнялись.

Местное население притоком гостей довольно. Они организуют для них рыбалку, а готовят уху из пойманной рыбы и жарят улов прямо на берегу. А ещё сопровождают туристов по экскурсионным местам, устраивают для них показательные национальные игры, творческие выступления, конкурсы.

На память об «официальной» нанайской деревне туристы увозят сувениры местного изготовления. Особенно побывавшим там нравятся поделки из… рыбьих костей. Сценки из нанайского быта, эпизоды охоты и рыбалки, мифические персонажи и события оживают на красочных панно. В сувенирных лавках продаются изделия из рыбьей кожи, поделки из корней и сучьев деревьев. Кончаются праздники песнями и танцами у огромных костров. И в этом году Белой Крысы сотни китайцев побывают на севере своей страны, вблизи от российских берегов встречая восточный Новый год – праздник весны – на зимнем снегу и льду Амура-Хэйлунцзяна.

Илья ЛИПИН