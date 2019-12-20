22-22 декабря 2019 года в детском оздоровительном лагере «Алые паруса» (Биробиджанский район, село Пронькино, Центральная улица, 44.) состоится III региональный слет Российского движения школьников.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, организаторами Слета РДШ являются Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» и комитет образования Еврейской автономной области.

Цели Слета:

— Создание образовательного пространства по основным направлениям деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» для участников (учащихся и педагогов) Слета;

— Активизация работы первичных и местных отделений РДШ;

— Стимулирование общеобразовательных организаций области к вступлению в ряды РДШ;

— Обмен опытом работы и обобщение лучших практик работы первичных отделений РДШ в Еврейской автономной области.

К участию в Слете допускаются педагоги–кураторы и активные члены РДШ общеобразовательных учреждений области.

Впервые, экспертами на Слете выступят приглашенные федеральные эксперты РДШ: директор ГБУ ДО «Центр эстетического развития детей Нижегородской области» Вячеслав Амосов и начальник отдела по обеспечению деятельности и стратегического развития РДШ Зарина Дадаян.

Кроме того, для проведения уроков финансовой грамотности, школы вожатых, совета РДШ, медиа-направления будут приглашены эксперты и журналисты из Еврейской автономной области.

Всего Слет соберет 150 участников.

Программа Слета включает в себя:

— обучающие методики;

— реализацию федеральных проектов РДШ;

— мастер-классы;

— геймификацию;

— работу арт-студии;

— спортивные квесты.

Торжественное открытие Слета состоится 20 декабря 2019 года в 17.00 часов, на которое приглашены губернатор области, заместители председателя правительства области, члены областного правительства, руководители областных образовательных учреждений, молодежные объединения.