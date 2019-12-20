III региональный слет Российского движения школьников
22-22 декабря 2019 года в детском оздоровительном лагере «Алые паруса» (Биробиджанский район, село Пронькино, Центральная улица, 44.) состоится III региональный слет Российского движения школьников.
Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, организаторами Слета РДШ являются Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» и комитет образования Еврейской автономной области.
Цели Слета:
— Создание образовательного пространства по основным направлениям деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» для участников (учащихся и педагогов) Слета;
— Активизация работы первичных и местных отделений РДШ;
— Стимулирование общеобразовательных организаций области к вступлению в ряды РДШ;
— Обмен опытом работы и обобщение лучших практик работы первичных отделений РДШ в Еврейской автономной области.
К участию в Слете допускаются педагоги–кураторы и активные члены РДШ общеобразовательных учреждений области.
Впервые, экспертами на Слете выступят приглашенные федеральные эксперты РДШ: директор ГБУ ДО «Центр эстетического развития детей Нижегородской области» Вячеслав Амосов и начальник отдела по обеспечению деятельности и стратегического развития РДШ Зарина Дадаян.
Кроме того, для проведения уроков финансовой грамотности, школы вожатых, совета РДШ, медиа-направления будут приглашены эксперты и журналисты из Еврейской автономной области.
Всего Слет соберет 150 участников.
Программа Слета включает в себя:
— обучающие методики;
— реализацию федеральных проектов РДШ;
— мастер-классы;
— геймификацию;
— работу арт-студии;
— спортивные квесты.
Торжественное открытие Слета состоится 20 декабря 2019 года в 17.00 часов, на которое приглашены губернатор области, заместители председателя правительства области, члены областного правительства, руководители областных образовательных учреждений, молодежные объединения.