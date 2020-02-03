/ / История в пластилине

Биробиджанские школьники снимают просветительские мультфильмы и готовы заняться фильмом о Великой Отечественной войне

В клубе «Фантазеры» при центральной городской библиотеке дети под руководством взрослых создали мультфильмы, рассказывающие о новомучениках земли дальневосточной.

«Фантазёров» посетили воспитанницы клуба «Ровесник», который работает при ЦДТ, и ученики школы №5. Ребят встречали декорации и фигурки главных героев мультфильмов. От создателей просветительских мультфильмов ребята узнали, что такое проектная деятельность, ведь свои мультики семейный клуб снимает благодаря участию в грантовых конкурсах. Познакомились и с тем, как снимают «пластилиновые» мультфильмы и какими они бывают.

Первой работой клуба стали «Погорельцы» – видеопритча, показывающая, почему быть человеком щедрым и отзывчивым лучше, чем скупым. Два других мультфильма называются «Сказания старого дуба» и «Параскева». Они рассказывают истории новомучеников земли дальневосточной. В их основе — подлинные истории узников ГУЛАГа, завершивших свой земной путь на строительстве участка железной дороги, близ станции Известковая ДВЖД. Эти фильмы были сняты в прошлом году на средства гранта конкурса «Православная инициатива».

— Мне понравился мультфильм «Параскева». То, что я сегодня услышала, было необычно. Ещё я сегодня поняла, что можно самому создать свой мультфильм, но для этого нужно много времени, – поделилась впечатлениями 10-летняя Анастасия Кондратюк.

Ребят впечатлила мультипликация, кто-то даже захотел попробовать свои силы на этом поприще и записаться на занятия.

— Мы с библиотекой сотрудничаем уже давно. Она проводит хорошие мероприятия. Про мультстудию мы знали и давно хотели поговорить о том, как они работают, как рождаются идеи и почему выбирают именно такие темы. Потом был интересен сам процесс работы над мультфильмом – покадровые съёмки – это процесс долгий, для терпеливых. Люди, которые занимаются этим, создают маленькое чудо, – говорит Ольга Биленко, воспитатель из клуба «Ровесник». – Я сама сегодня обратила внимание на то, что у библиотеки большой диапазон работы. Она занимается и духовными вопросами. Это очень важно, особенно в наше время, когда есть доступ не только к полезной информации, но и к разрушительной.

Два из трёх мультфильмов, которые увидели ребята, были сняты совсем недавно. Реализуя грант, члены семейного клуба даже съездили на станцию Известковая, где окончили свои жизни новомученики, о которых они попытались рассказать в необычной форме.

Сценарии для мультфильмов писали члены клуба, лучшие выбирали на конкурсе, два из них в итоге реализовали. В работе участвовали члены клуба всех возрастов – малыши лепили фигурки животных, дети постарше помогали с озвучкой, взрослые снимали и занимались лепкой наиболее ответственных фигур персонажей. Благодаря гранту клуб приобрёл новое оборудование, и сейчас работает над мультфильмом «Колобок». Этим занимаются младшие дети – клуб старается дать возможность проявить себя представителям всех возрастов. После этого они выберут сценарий, по которому будут работать над мультфильмом о Великой Отечественной войне к 75-летию Победы.

Ребята признают, что работа над просветительскими мультфильмами дала возможность им лучше узнать историю своей страны.