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Итоги работы в минувшем году подвели в региональном отделении партии «Единая Россия»

Итоги работы в минувшем году подвели в региональном отделении партии «Единая Россия»

В работе второго этапа конференции принял участие врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, активисты регионального отделения партии «Единая Россия» в ЕАО рассказали об итогах реализации социальных проектов на территории области и наметили планы на наступивший год. Помимо активного участия в выборных кампаниях, не будут забыты и социальные задачи, в частности расширения форм консультационной поддержки населения.

В состав президиума политсовета партии «Единая Россия» в ЕАО был избран врио главы региона Ростислав Гольдштейн. Он отметил, что партийцам необходимо настроить дальнейшую работу с учётом мнения граждан, слышать жителей области и решать их проблемы.

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