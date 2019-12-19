/ / Итоги работы за 2019 год подвела антитеррористическая комиссия ЕАО

Кроме того, обсудили вопросы обеспечения безопасности в период новогодних праздников.

Участие в работе комиссии приняли врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн, председатель Законодательного Собрания области Любовь Павлова, представители правительства области, руководители силовых структур региона.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, одним из обсуждаемых вопросов стали недавние случаи экстренной эвакуации из образовательных учреждений города Биробиджана. Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн поручил комитету образования взять на личный контроль работу с руководством школ и детских садов по доведению порядка действий в подобных ситуациях.

— Ученики в этот день испытали стресс. Повториться вновь подобная ситуация не должна. Безопасность и здоровье детей должны быть в приоритете при экстренной эвакуации из образовательных учреждений, — подчеркнул врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Кроме того, антитеррористической комиссией ЕАО дана оценка принимаемым органами власти мерам по обеспечению на территории области правопорядка и безопасности граждан, в первую очередь в местах массового пребывания людей в период празднования новогодних и рождественских праздников. Отмечено, что, несмотря на положительные результаты профилактической работы и благоприятную обстановку на территории области, необходимо совершенствовать систему антитеррористической защищенности объектов от террористических посягательств и иных чрезвычайных ситуаций. С учетом этого, правоохранительным органам, органам государственной власти и органам местного самоуправления области решением коллегиальных органов определены дополнительные мероприятия по обеспечению охраны общественного правопорядка, антитеррористической безопасности, обучению населения действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе обусловленных террористическими угрозами, которые в совокупности должны обеспечить безопасность людей и бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения.