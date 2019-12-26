/ / Итоги работы за 2019 год подвели на заседании антинаркотической комиссии ЕАО

Основным методом борьбы в этом направлении стала регулярное проведение операции «Мак».

Как отметили члены комиссии, за последние три года фиксируется снижение очагов дикорастущей конопли на 28 процентов. Благодаря оперативному межведомственному взаимодействию, все очаги оперативно уничтожаются.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, в регулярном режиме ведётся выявление незаконного оборота наркотиков. Всего за уходящий год зафиксировано 105 таких случаев. Правоохранительными органами возбуждено 81 уголовное дело.

По словам членов антинаркотической комиссии, наиболее всего вовлечению в незаконный оборот запрещённых веществ подвержена молодёжь. В наступающем году все структуры усилят профилактическую работу в этом направлении среди данной категории населения.