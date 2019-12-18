Что есть прошлое? Если заглянуть в словари, то можно встретить подобное определение: «Прошлое – это множество всех хронологически предшествующих данному моменту событий…».

А я бы сказала, что прошлое – это то, что нам удалось запомнить из всей быстротечной жизни. Прошлое – это воспоминания. Теплые, порой колкие, но – наши воспоминания. Огромную ли роль играют воспоминания в жизни людей? Несомненно, да! Порой это единственное, что остается у людей

Недавно в библиотеку имени Шолом-Алейхема поступила книга, которая называется «Из прошлого». Ее автор – Бениамин Бранд – написал ее на идише, а на русский она была переведена лишь недавно. И обе книги, на идише и русском языке, были изданы семьей автора в 2019 году. И обе – по нескольку экземпляров – были присланы в Биробиджан. Огромная благодарность за это от биробиджанцев Маргарите Аншиной, дочери Бениамина Бранда.

Благодарность – не формальное слово. Эта книга – больше чем просто биография, это важное историческое свидетельство для всех нас, документ эпохи, в котором запечатлен и Биробиджан 1930-х годов.

Взяв книгу в руки, я очень смутно представляла, о чем она. Можно сказать – вообще не знала. Много книг на свете, всех их за жизнь не прочесть. Но я хочу рассказать о произведении, где затронуты глубокие, волнующие всех людей темы.

Бениамин Вольфович Бранд родился 30 ноября 1918 года в Польше, в городе Плоцке, который при разделе Польши в 1939 году между гитлеровской Германией и Советским Союзом отошел к Германии. Этим, собственно, все сказано – можно представить жизнь евреев в антисемитской стране. Читая книгу, ты словно переносишься в мир, в котором понятий «гуманизм» и «равноправие» просто не существовало, ощущаешь вместе с героем всю радость и печаль его жизни.

Автор начал повествование с описания своего непростого, но временами такого забавного детства. Я словно увидела то время, ту жизнь, нравы и привычки глазами маленького мальчика, для которого была уготована непростая судьба. Как, в общем-то, и для многих других людей того времени. Еще ребенком, вместе с другими ребятами, вынужден был начать работать. Вся жизнь Бениамина Вольфовича и его семьи – сплошные испытания, которые они, благодаря друг другу, любви и вере в лучшее, преодолевали.

После окончания журналистского техникума Бениамин Бранд со своим другом Генехом Койфманом решаются на серьезный поступок. Первого сентября 1936 года «со светлыми мечтами» они отправляются в Еврейскую автономную область, в город Биробиджан, где начали свою творческую деятельность в редакции газеты «Биробиджанер штерн».

Автор подчеркивает красоту и очарование пейзажей нашей области: «Брюхатые сопки покрыты еще седым туманом, но их вершины, позолоченные осенним солнцем, уже явственно обозначились на фоне неба. Было трудно оторвать взгляд от этого зрелища…».

Из рассказов Бранда о Биробиджане можно узнать о том, как выглядел вокзал в то время, о строительстве нашего города, о редакции газеты и ее сотрудниках, о людях, стоявших у истоков области. Бениамин влюбился в этот край и его жителей, и казалось, ничто не предвещало беды. Но парню не суждено было задержаться в Биробиджане надолго.

В тот день, когда ему исполнилось девятнадцать лет, он получил «полное слез и отчаяния» письмо от матери, в котором было сказано, что его отца арестовали, обвинив в шпионаже… То был приснопамятный 1937 год…

Парень враз повзрослел, а в жизни его наступила черная полоса, которая не заканчивалась еще долгие годы. Бениамин потерял не только работу в редакции, но и возможность устроиться на новую. Он не отрекся от отца, а быть сыном «врага народа» было равносильно тому, чтобы получить клеймо изгоя. И это в лучшем случае.

Юный журналист отправляется практически без средств к существованию и безо всякой надежды на будущее в Калининдорф к своему другу – журналисту Мотлу Голбштейну, который восхвалял это тихое место, рассказывая о том, какие добрые и отзывчивые люди там живут. Спустя какое-то время автор возвратился в Харьков и, не без трудностей, поступил в медицинский институт…

За свою жизнь автор много раз менял места жительства. Но Биробиджан остался для него незаживающей раной. Уже будучи взрослым, Бениамин едет на военную службу на Дальний Восток, в Уссурийск. «Когда я проезжал Биробиджан, у меня сжалось сердце. Перед моим взором пролетели дома, вокзал, улицы – кусок моей далекой юности, которая так светло взошла и так печально закатилась…» – пишет автор в своей биографической книге. Но до этого момента в жизни нашего героя были невероятные сложности, голод, встречи с друзьями детства, медицинский институт и самое главное – Великая Отечественная война.

Когда началась война, Бениамина вызвали в военкомат на призывную комиссию. Но из-за его «волчьего билета» и места рождения, которое относилось к Германии, на военную службу его не взяли. Но уже весной 1942 года вместе с другими студентами его мобилизовали в дивизию, которая копала противотанковые рвы под Харьковом: «С рассвета до позднего вечера мы копали и копали до боли во всем теле и до мозолей на ладонях».

Как это удивительно: читать чью-то биографическую историю и одновременно узнавать о событиях и людях того непростого времени, об их силе воли и вере, о жизни разных городов и населенных пунктов, о своей малой родине и стране, которой больше нет на карте… Я ощутила на себе все радости и печали людей тех лет.

Несомненно, это замечательная книга, которую я с теплотой в сердце рекомендую абсолютно всем к прочтению. Как чудесно было бы, если бы у каждого человека на этой планете была своя собственная история под названием «Из прошлого», которую бы все оставляли после себя как незабвенную частицу своей неповторимой жизни!

Валерия Кожухова, студентка ПГУ им. Шолом-Алейхема