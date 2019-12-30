/ / Из спортсмена в сельхозпроизводители

Шесть лет назад Даниил Назарян даже не задумывался, что возглавит небольшое фермерское хозяйство.

Будучи городским жителем, как и многие в его возрасте молодые люди, он получал образование, активно занимался спортом. С ним он и планировал связать свою дальнейшую карьеру. Но жизнь расставила все по своим местам. О перспективе молочного производства в ЕАО рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства Даниил Назарян.

Так получилось, что состояние здоровья не позволило Даниилу стать профессиональным спортсменом. Когда в 2013 году отец Даниила, предприниматель Гарник Багратович Назарян приобрел фермерское хозяйство, молодой человек решил ему помогать в работе.

— Заниматься бизнесом в нашей семье первым начал отец, в 90-е годы он организовал хлебное производство в Хабаровске. С течением времени было решено перенести производство в поселок Приамурский, — рассказывает Даниил Гарникович.

Этот переезд позволил отцу воплотить в жизнь свою идею – он сам спроектировал печь, которая выпекает примерно 680 буханок хлеба за 40 минут. Это очень большой объем. Кстати, мы одни из немногих производителей, кто до сих пор печет хлеб на закваске. В нашей пекарне есть также кондитерский цех, ориентированный на изготовление сдобы.

Спустя какое-то время работы на фоне большого объема производства появился возврат продукции. И в это время отцу пришла идея о создании полного цикла безотходного производства. Для этой цели и было приобретено фермерское хозяйство, которое пришлось развивать практически с нуля. Много сил и средств потребовалось на восстановление коровника, территории фермы, включая отсыпку подъездных путей, и на восстановление самого поголовья рогатого скота – начинали со 120 голов. Все это необходимо было сделать, чтобы начать производство.

Теперь я возглавляю КФХ, но статус нашего предприятия — семейная животноводческая ферма. Все важные решения принимаем на семейном совете. Сейчас мне 27 лет, и я очень хорошо понимаю, насколько сложна и трудна работа фермера.

На данный момент в хозяйстве три коровника, в которых содержатся почти триста голов крупного рогатого скота, включая молодняк. Дойное стадо составляет половину всех животных. В ближайшее время надеемся на прибавление — 75 стельных коров. Оставшиеся коровы дают в среднем около 400 литров молока в сутки — это немного. Хочется отметить, что мы с самого начала пошли путем повышения продуктивности нашего стада. С этой целью каждый год проводим выбраковку, и пополняем поголовье свежей “кровью”. В будущем хотим перейти на искусственное осеменение коров.

Раньше мы молоко сдавали местным частным переработчикам, но с мая этого года решили самостоятельно заняться переработкой. Для этого закупили необходимое оборудование: сепаратор, котлы, пастеризатор и сыроварню. Запустили небольшой цех, и в результате уже сами реализуем в основе цельное, но пастеризованное молоко. При переработке сливки с молока не снимаем, так как придерживаемся честного отношения к покупателю.

Из молока мы изготавливаем широкий ассортимент продукции. Один из них — кавказский кисломолочный продукт мацони. Жители Закавказья предпочитают его настоявшимся, с кислинкой, а для жителей Дальнего Востока мы делаем его более сливочным, так как учитываем предпочтения местного потребителя. Для этого закваску, которую также готовим сами, обновляем чаще, чем положено по рецепту.

Мы занимаемся также производством сливочного масла, топленого масла, кефира, сливок, творога и производством сыров. Пока из сыров в ассортименте сыр домашний или адыгейский, сыры сулугуни и чечил (косичка). Процесс изготовления сыров – это полностью ручная работа, но изготовление сыра чечил занимает значительно больше времени. Этот сорт мы делаем либо с перцем, либо с чесноком.

В будущем хотим углубиться в сыроварение. Для Дальнего Востока это очень перспективное направление. А для достижения этой цели необходимо развивать наше фермерское хозяйство. В перспективах строительство еще одного коровника на 200 голов.

Крестьянско-фермерское хозяйство — деятельность перспективная, несмотря на имеющиеся риски. Уходящий год это наглядно продемонстрировал в плане заготовки кормов и выпаса коров (наводнение 2013 и 2019гг.). Сено мы стараемся заготавливать сами, но сталкиваемся постоянно с тем, что сенокосы расположены в болотистой местности, в пойме реки Тунгуски, что затрудняет заготовку кормов.

Реализуется наша молочная продукция в пластиковой упаковке. Я считаю, что потребитель должен видеть, какое молоко он покупает. Тетрапак не дает такой возможности. На наших собственных торговых точках литр молока продается по 150 руб. — натуральный продукт не может быть дешевым. Радует понимание людей, что крестьянский труд не может стоить копейки. Ведь фермер вкладывает в свое дело душу и много сил.

Приятно, что в последнее время к нашей продукции проявляют интерес крупные торговые сети Еврейской автономии. В Биробиджане наши продукты успешно реализуются в сети магазинов «Бридер» и «Самбери», хотя большая их часть уходит в Хабаровск.

Достоинство продукции КФХ Назарян в том, что она готовится исключительно из цельного молока, т.е. на все 100% натуральная, — в ней нет опасной для здоровья химии, консервантов и прочих добавок.

В современном рынке без рекламы не может обойтись даже фермер. Поэтому у нашей продукции есть бренд Dancho_cheese, и мы рассказываем о нашей продукции везде, где можно, в том числе в соцсетях, в Инстаграме. Уже сформировалась своя постоянная покупательская аудитория.

На сегодняшний день основная проблема у производителей заключается в наличии оборотных средств, в кредитовании. Будем надеяться на существующую сегодня государственную поддержку. Но все-таки главное — надеяться только на себя. Бизнес – это очень ответственное дело. Любой человек, идущий в предпринимательство, преследует цель заработать. Но важнее в бизнесе что-то дать людям. Что-то полезное и качественное. А для этого нужно все время вкладывать в свое дело не только деньги, силы и время, но еще и душу.

профиль Instagram Instagram (@Dancho_cheese ).

НАЗАРЯН ДАНИИЛ ГАРНИКОВИЧ Бренд продукции Dancho_cheese

ЕАО, Смидовичский район, поселок Приамурский.

Тел. 8-914-218-99-81

Опубликовано при поддержке НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО», управления экономики правительства Еврейской автономной области и Минэкономразвития России в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

г. Биробиджан, просп. 60-летия СССР, 12а, оф. 1. Тел.: 8 (42622) 222-55, 8-900-422-15-55. E-mail: apieao@mail.ru