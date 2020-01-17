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К 2022 году на Дальнем Востоке построят 26 новых школ и 13 детских садов

В рамках программы «Единая субсидия» в регионах Дальнего Востока у 2022 году будет построено 26 школ и 13 детских садов. Еще 143 учебных заведения будут отремонтированы.

 «Единая субсидия» — это средства из федерального бюджета, которые направлены на строительство, ремонт и модернизацию социальных объектов центров экономического роста. Таких центров на Дальнем Востоке 58, они охватывают 6,6 млн населения регионов (81% от численности населения ДФО). Федеральная поддержка рассчитана до 2022 года.
Как сообщили в пресс-службе Минвостокразвития, в 2019 году в рамках программы завершены 139 мероприятий, в том числе построены 4 школы (на 1648 мест) в  Якутске и в Сахалинской области, а также 1 детский сад (на 120 мест) в Амурской области. Кроме того, в рамках программы обновляется оборудование для техникумов и колледжей. Для 58 средних специальных учебных заведений по всему Дальнему Востоку уже приобрели новые аппараты, материалы и тренажеры, которые соответствуют международным стандартам WorldSkills. До 2022 года еще 75 мастерских и лабораторий оснастят новым оборудованием.
Всего в 2020 году начнется строительство 108 объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта по программе «Единая субсидия». Куратором программы выступает Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Благодаря программе «Единая субсидия» до 2022 года регионы в общей сложности получат 94,3 миллиарда рублей. На эти средства будут построены 493 объекта, реконструировано 946 объектов и оснащено оборудованием 203 социальных учреждения.

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