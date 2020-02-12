/ / К 98-й годовщине Волочаевского боя в ЕАО презентовали книгу памяти и провели митинг

Традиционный митинг, посвященный решающему сражению в Гражданской войне в начале 20 века, провели на сопке Июнь-Корань в Смидовичском районе ЕАО.

— Мы находимся на том месте, где 98 лет назад состоялось самое важное, решающее сражение, которое положило конец кровопролитной Гражданской войне. Эти места помнят ту боль, и хранят ту память о людях, которые полегли на этих сопках. Каждый из них защищал свое Отечество и свою идею. Кто из них прав, кто виноват — не нам судить. Но память о них останется в наших сердцах и будет передаваться из поколения в поколение. Но мы находимся здесь прежде всего для того, чтобы впредь такие события никогда не состоялись на нашей земле, — обратилась к участникам памятного мероприятия и.о. заместителя председателя правительства ЕАО Галина Соколова.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, в митинге приняли участие школьники и студенты, молодежные объединения и волонтерские корпуса. Также на мероприятия прибыли студенты Хабаровского технологического колледжа, которые пришли в Волочаевку на лыжах. Как рассказал заместитель мэра Хабаровска по управлению Краснофлотским районом Сергей Ивашкин, такой лыжный переход стал уже традиционным для двух регионов и проводится уже более пятидесяти лет.

После памятного митинга в школе села Волочаевка состоялась презентация книги «Бессмертие имен земли Волочаевской», изданной на средства фонда Президентских грантов.

Руководитель общественной экологической организации «Зеленый росток» Татьяна Томашевич рассказала, как проводилась поисковая работа. Было проведено 35 стационарных экскурсий и более 50-ти выездных в школы ЕАО и Хабаровского края.

Большое количество экспонатов для нескольких музеев ребята нашли в рамках межрегиональной поисковой экспедиции «Второй инский бой».

Алексей Зайцев автор-составитель книги, рассказал, что работа велась более восьми месяцев. В издании 750 страниц, 1300 фотографий и более 1800 фамилий.

В основу легли материалы девяти школьных музеев. В книге не только биографии, но и история всех памятных знаков, всех боёв, что проходили на территории ЕАО. Издание уже раздали в школы и библиотеки, поделились с соседними регионами, чтобы они могли провести аналогичную работу на своей территории.