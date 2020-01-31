/ / К прямому общению через интернет приглашают граждан ЕАО

На заседании Госсовета по развитию местного самоуправления Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости прямой коммуникации власти и граждан, в том числе и через интернет.

— Все современные технологии, в цифре выстроенные, позволяют быстро реагировать на повседневные проблемы жителей, отвечать на их инициативы, на их обращения реагировать соответствующим образом, а значит эффективнее и быстрее решать проблемы, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни, — отметил Владимир Путин

Такая работа уже выстроена в некоторых регионах, она помогает лучше слышать проблемы жителей и решать их. В правительстве ЕАО также ведется работа с электронными обращениями граждан как через официальный портал органов власти, так и через соцсети, — сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области. Кроме того, каждый гражданин имеет право обратиться на личный прием к главе региона и задать интересующий его вопрос.

Электронная приемная правительства области — http://www.eao.ru/obrashcheniya-grazhdan/elektronnaya-priemnaya-internet-priemnaya/forma-obrascheniy...

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