/ / К прямому общению через интернет приглашают граждан ЕАО

К прямому общению через интернет приглашают граждан ЕАО

К прямому общению через интернет приглашают граждан ЕАО

Фото с сайта http://kremlin.ru

На заседании Госсовета по развитию местного самоуправления Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости прямой коммуникации власти и граждан, в том числе и через интернет.

— Все современные технологии, в цифре выстроенные, позволяют быстро реагировать на повседневные проблемы жителей, отвечать на их инициативы, на их обращения реагировать соответствующим образом, а значит эффективнее и быстрее решать проблемы, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни, — отметил Владимир Путин

Такая работа уже выстроена в некоторых регионах, она помогает лучше слышать проблемы жителей и решать их. В правительстве ЕАО также ведется работа с электронными обращениями граждан как через официальный портал органов власти, так и через соцсети, — сообщили в  управлении по внутренней политике Еврейской автономной области. Кроме того, каждый гражданин имеет право обратиться на личный прием к главе региона и задать интересующий его вопрос.

Электронная приемная правительства области — http://www.eao.ru/obrashcheniya-grazhdan/elektronnaya-priemnaya-internet-priemnaya/forma-obrascheniy...

Официальные страницы правительства ЕАО в социальных сетях:

Инстаграм — https://www.instagram.com/eao.news/

ВКонтакте — https://vk.com/id379779538

Фэйсбук — https://www.facebook.com/eao.news

Одноклассники — https://ok.ru/profile/570027689050

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Издательский дом "Биробиджан". 679016, Россия, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Ленина, 32.
Тел./факс: 8(42622) 4-06-63, e-mail: idb-2009@mail.ru, bstern@ya.ru, bstar79@mail.ru

Рекламный отдел: тел. 8 (42622) 4-08-75, 4-03-57. Email: reklama2@gazetaeao.rubstar79@mail.ru

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения ОГАУ "Издательский дом "Биробиджан"

Разработка сайта Дмитрий Беккерман


 Яндекс.Метрика