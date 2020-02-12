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К ветеранам с подарками

К ветеранам с подарками

Фото с сайта eao.ru

В области  прошла  всероссийская акция «Красная гвоздика»

Активисты общественного движения «Волонтеры Победы» раздавали значки с символикой акции и предлагали жителям автономии пожертвовать деньги в фонд помощи ветеранам.

На собранные средства приобрели тонометры, глюкометры, противопролежневые матрацы, медицинскую кровать, гусеничный лестничный подъемник для маломобильных граждан, средства гигиены и многое другое. Волонтеры навестили ветеранов, проживающих в специальном доме №1 областного центра, и вручили им подарки.

Региональный координатор движения «Волонтеры Победы» Мария Зеленская отметила, что акция «Красная гвоздика» продолжится.

Юлия Михайлова

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