/ / К вспышке коронавируса в ЕАО готовы: палаты оборудованы, таможенники и врачи обучены

Эпидемиологическая обстановка в регионе находится на личном контроле врио губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна. Меры по недопущению коронавирусной инфекции на территорию Еврейской автономной области он обсудил с исполняющими обязанности заместителя председателя правительства ЕАО Валерием Жуковым и Галиной Соколовой и руководителем управления Роспотребнадзора по ЕАО Павлом Копыловым.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, в настоящее время пункты пропуска в Нижнеленинском и Амурзете закрыты до 1 февраля. Правительство ЕАО также обратилось к федеральным властям с просьбой продлить их приостановку до 8 февраля.

— В ближайшее время мы получим письменный ответ. По предварительной информации, наша просьба будет удовлетворена, — рассказал журналистам исполняющий обязанности заместителя председателя правительства ЕАО Валерий Жуков. — Перед открытием пунктов пропуска, мы еще раз выйдем и посмотрим на месте, как организовано. Максимальное количество противоэпидемических мероприятий будет направлено на тех людей, которые первыми контактируют с прибывающими из-за границы. С работниками пунктов пропуска проведены отдельные учения. Роспотребнадзор к тем термометрам, что у них имеются, закупил дополнительно бесконтактное оборудование.

На сегодня ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией на территории ЕАО нет. При этом, как заверил Валерий Жуков, инфекционная больница и ряд резервных медицинских учреждений готовы беспрепятственно для лечебного процесса принять необходимое количество больных или тех, у кого есть подозрение на заболевание.

В ЕАО имеется достаточное количество средств индивидуальной защиты. На складах ГП «Фармация» более восьми тысяч единиц одноразовых масок и перчаток, еще одну поставку ожидают в ближайшие дни. Достигнута договоренность с поставщиками, чтобы сформировать определенный резерв средств индивидуальной защиты для ЕАО.

— На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в нашей области относительно благополучная. Мы имеем незначительный подъем заболеваемости по гриппу среди детей от 7 до 14 лет. Хочу обратить внимание родителей, что максимальный подъем заболеваемости зарегистрирован именно в той группе детей, которые отказались от проведения вакцинации, — подчеркнул исполняющий обязанности заместителя председателя правительства ЕАО Валерий Жуков.