/ / Как чистое золото чистую реку мутит

Добыча драгметалла может вызвать запредельную нагрузку на природу

О том, что в пойме реки Синюха (Маньчжурка) Октябрьского района неизвестной организацией ведутся горные работы, в результате которых вода в реке сильно загрязнена, депутатам районного Собрания депутатов стало известно летом прошлого года.

С запросом о том, кто же ведет здесь добычу золота, к бывшему губернатору области по просьбе народных избранников обратился председатель этого представительного органа Валерий Дранников. И получил ответ, согласно которому производителем горных работ является общество с ограниченной ответственностью «Восток». Оно зарегистрировано в областном центре и имеет лицензии на деятельность по геологическому изучению и добыче полезных ископаемых на реке Маньчжурке и ее притоках. Река Маньчжурка, на которой прежде стояло село Союзное, впадает в Амур. И считалась прежде рекой, в которую на нерест заходила кета. «Считалась» – время прошедшее…

Разрешительные документы на ведение горных работ были выданы департаментом природопользования Дальневосточного федерального округа в начале 2019 года. Срок действия одной лицензии – до конца 2038 года, срок другой – на добычу руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов – до конца 31 октября 2043 года. Сама организация была создана в ноябре 2018 года. И ее учредителями стали одно китайское юридическое лицо – ООО «Большой Восток», занимающееся золотодобычей на территории соседнего Хабаровского края, и одно физическое лицо – также гражданин Поднебесной.

С момента начала деятельности на берегу ручья Горелый – притока Маньчжурки, расположенного примерно в 60 километрах от Амурзета, золотоискателей дважды с проверками посещали представители силовых структур. Девятого декабря вместе с ними были сотрудники ОГКУ «Лесничество ЕАО». По результатам проверки они составили на золотодобытчиков протокол об административном нарушении статьи 9 Лесного кодекса РФ. Нарушение заключается ни много ни мало – в самовольном захвате земель лесного фонда и самовольном же снятии, уничтожении или порче почв в 120 квартале Самарского лесничества.

По ходу течения ручья Горелый золотоискатели самовольно устроили два очистительных карьера-отстойника, которые находятся за пределами выделенных ООО «Восток» в аренду участков. В результате действий арендатора оказался уничтоженным плодородный слой почвы на площади семь тысяч квадратных метров. Ущерб оценен в сумму более четырех миллионов рублей.

Сейчас работы по добыче золота на ручье не ведутся. На его берегу оборудована производственная база с жилым вагончиком и временным складом ГСМ, так что весной золотодобытчики продолжат свое дело.

Для депутатов Октябрьского районного Собрания очень важно, чтобы в дальнейшем все работы проводились при полном соблюдении требований природоохранного законодательства. И остается большой вопрос: кто-то сможет восстановить плодородие почвы, уничтоженной в гонке за золотом?