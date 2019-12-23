/ / Как читать в XXI веке

На библиотеку нового поколения в Биробиджане по нацпроекту выделено пять миллионов рублей

Один из филиалов Центральной городской библиотеки Биробиджана одержал победу в национальном проекте «Культура». В столице Еврейской автономии он станет культурно-интеллектуальным центром.

В текущем году участие в конкурсном отборе нацпроекта «Культура» приняли два учреждения из Биробиджана. По итогам было принято решение о создании модельной библиотеки на базе филиала № 4 в микрорайоне Биробиджан-2. Для этого ЕАО выделено 5 миллионов рублей. Работа по приведению очага культуры в соответствие с федеральными стандартами начнётся в следующем году.

Как отметил губернатор Еврейской автономии Александр Левинталь, модельные библиотеки – это интеллектуальные центры, оснащённые скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным коллекциям периодической печати. В них предусмотрены точки доступа к Национальной электронной библиотеке, комплектование мультимедийными ресурсами, а также создание современного и комфортного пространства, где будут активно работать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп. Особенно важно, что в составе фондов этих библиотек предполагается наличие информации, представленной в форматах, доступных для инвалидов по зрению.

Как рассказала заведующая библиотекой-филиалом №4 Галина Полывян, учреждение активно участвует во всероссийских акциях, занимается просвещением подрастающего поколения путём участия в работе литературных клубов.

При библиотеке работает единственный в области и на Дальнем Востоке литературный музей, собирающий материалы о писателях, поэтах, журналистах и литературном процессе региона. Соответственно, музей является творческой площадкой и местом собраний литераторов Биробиджана. Об этом рассказала хранитель музея, поэт, член Союза писателей России Тамара Сафарова (Ильина).

В настоящее время в филиале идёт работа по удалению и списанию устаревшей литературы, ветхих изданий и одновременно подбор и заказ книг обновлённого фонда. Для этого провели анкетирование среди посетителей библиотеки. Выяснилось, что наиболее востребованы у них справочная, учебная и художественная литература нескольких направлений.

— Мы и ранее отмечали, что довольно часто наши посетители обращаются в «бумажные» фонды за энциклопедической и справочной литературой. Причём это особо не зависит от доступности интернет-ресурсов, которых в настоящее время более чем достаточно. Свобода выбора источников информации – это хорошо, но большим доверием пользуется стабильный, научно достоверный «бумажный» источник, – отмечает Галина Полывян. – Тем не менее в большинстве случаев и школьникам-подросткам, и взрослым читателям нужна информация, изложенная в более доступной форме, чем предполагают классические энциклопедии. Мы учли это при заказе новой литературы для модельной библиотеки.

Кстати, молодые читатели активно помогают немногочисленному коллективу библиотеки-музея в «расчистке книжных завалов». Это, например, ребята из подросткового клуба «Созвездие», действующего по соседству. Проектом обновления помещений модельной библиотеки займётся биробиджанский архитектор и дизайнер Игорь Фефелов. Он уже досконально изучил ситуацию на месте, беседовал с работниками учреждения культуры. Открыться биробиджанская библиотека нового типа должна в октябре 2020 года.