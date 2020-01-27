/ / Как оставаться чинным мужчиной в XXI веке?

Стоит ли искать рыцаря без страха и упрека, рискуя упустить простое счастье

В 2020 году с «Биробиджанкой» не расстается эксперт по отношениям Розари Грицкевич. И вновь предлагает к обсуждению животрепещущую тему.

— Розари, Вы, конечно, меня немного удивили, что после Нового года в нашем проекте сразу такая серьёзная тема. Ведь для нас, женщин, мужчины – это всегда, как говорится, о наболевшем.

— Вы правы. Женщинам всегда интересно все, что связано с мужчинами, равно как и мужчинам интересно поговорить о женщинах. Кто-то в этом году встретит свою любовь, а кто-то будет продолжать сложившиеся отношения. И, что греха таить, многих женщин будет мучить вопрос: а с тем ли мужчиной она связала свою жизнь?

— А что значит «с тем»? Настоящий мужчина это разве обязательно рыцарь без страха и упрёка? Такие, пожалуй, живут лишь в девичьих мечтах и то недолго.

— Давайте немного поговорим о слове «мужчина», чтобы именно в это понятие внести ясность. В своей основе оно содержит два слова: муж и чин. В моем понимании, «муж» – это тот, кто несет ответственность за свою жену, а слово «чин» показывает, кто должен носить почетное звание главы семьи. Чинный – пристойный, степенный, соблюдающий общепринятые правила поведения.

Еще одним современным и креативным вариантом расшифровки слова «мужчина» является следующее:

Мужчина –

Уважающий

Женщину

Человек с

Интеллектом и

Аскезами

—Что тогда мешает мужчине носить почетное звание «Мужчины»?

— Ответ будет очень простым: отсутствие в его жизни физической нагрузки. Спорт тренирует выносливость, активность, выдержку. Благодаря занятиям спортом, мужчина повышает свое ресурсное состояние (тренируются сердце и сосуды, не теряют подвижности суставы) и уровень тестостерона. К тому же, испытывая физические нагрузки во время занятий спортом, мужчина сбрасывает накопившуюся отрицательную энергию и агрессию. И, значит, не обрушит их на свою семью.

— Уже интересно. А ещё?

— Невыполнение супругом своих мужских обязанностей.

— Это опять про тестостерон?

— На этот раз нет! (Смеётся). Забить гвоздь, наточить ножи на кухне, что-то отремонтировать в доме… Будьте хозяином в своём доме! Хозяин – это тот, кто хозяйствует, а не командует супругой, лёжа на диване.

Отсутствие чувства юмора. Юмор помогает преодолеть трудности и с легкостью смотреть на жизнь. Особенно юмор помогает в отношениях с женщинами, т.к. они часто подвержены эмоциональным всплескам. И именно юмор помогает мужчинам пережить это.

— Тут я полностью с Вами согласна. В нашей газете ряд сотрудников любят афоризм: «Если человек лишён чувства юмора, значит, было за что».

— Замечательные слова! Пожалуй, соглашусь с биробиджанцами. А еще не лучшим образом на восприятие мужчин женщинами влияет отсутствие у них социальной активности. Через социальную активность мужчина развивается и реализует себя как личность. И социальная активность – это не активность в соцсетях с выставлением «лайков» и селфи себя любимого.

Отсутствие глобальных целей. Для мужчины очень важно иметь глобальную цель, которая будет его мотивировать. Он должен «видеть себя» через десятки лет. Мужчина с глобальной целью всегда будет интересен для женщины.

Безответственность. Мужчину, который не может нести ответственность за себя, за свои поступки, за женщину, за детей, нельзя назвать мужчиной. Инфантильные личности неспособны брать ответственность на себя, тем более за других. Настоящий мужчина всегда берет ответственность за себя, за свои слова, действия и за принятые решения. Сюда бы я добавила и безынициативность. Такой мужчина неинтересен.

Рядом стоят отсутствие надежности, необязательность. Надежный мужчина тот, на которого можно рассчитывать в любых обстоятельствах, у которого слова не расходятся с делом.

— Вы упоминали довольно редкое в нашем быту слово – аскеза. Что под ним подразумевается?

— Аскетизм – образ жизни, характеризуемый самоограничением, прежде всего на удовольствия и роскошь; крайняя скромность и воздержание. Я полагаю, что здоровый аскетизм проявляется в привычке рано просыпаться, умении отказывать себе в каких-либо несвоевременных удовольствиях, отказе от вредных привычек и занятиях духовными практиками.

Щедрость проявляется не только в материальных благах семье. Она выражается и во времени, которое мужчина уделяет окружающим, комплиментах, которыми он их одаривает, и в знаниях, которыми он делится с людьми.

Мало кому понравится чрезмерное зацикливание мужчины на своём внешнем виде. Мужчина должен быть ухожен, но он не должен уподобляться женщине!

Неуважение мужчины к своему отцу – тревожный знак для женщины. Беспринципный человек не побрезгует любыми средствами для достижения личных целей. Не рассчитывайте, что вам станет лучше от его быстрой карьеры. Способный переступить через родных и друзей способен переступить и через вас. А чинный мужчина следует своим принципам, основанным на честности и справедливости.

Отсутствие терпения, неконтролирование эмоций, эгоизм. Мужчина, умеющий контролировать свои эмоции, способен рационально принимать решения и выстраивать отношения в обществе. Представьте себе доктора или политика, не умеющих контролировать свои эмоции. К чему это может привести? Часто именно отсутствие терпения, терпимости к другим мнениям, к чужим правам порождают насилие в разных формах (физическое, эмоциональное). Мужчина, повышающий свою значимость за счет силы или словесных унижений, не может быть любим в семье и не вызывает уважения у окружающих.

Я думаю, далее любая женщина может продолжить список и от себя. Попробуйте.

— Я бы сказала о вредных привычках. Курение, чрезмерное употребление алкоголя, чревоугодие, считаю, характеризует мужчину как безвольного человека. А оно нам надо?

— Верно! Так что популярный лозунг «Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок» – это всего лишь шутка, а не руководство к действию. Хотя умение хорошо готовить она отнюдь не отменяет! В глазах человека порядочного, чинного мужчины кулинарные способности лишь добавят вам плюсов. А мужчина, который каждый день стремится быть лучше, чем он был вчера, никогда не потеряет звание чинного мужчины! Дэн Вальдшмидт сказал когда-то, обращаясь к сильной половине человечества: «Будь каждый день лучшей версией себя»!

Беседовала Лилиана Карасева