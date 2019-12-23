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Как правильно болеть без полиса

Как правильно болеть без полиса

Источник фото: 50plus.ru

Россияне смогут посещать поликлиники без документа о медстраховании

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориальный фонд ОМС Московской области начали разработку сервиса, который позволит россиянам обращаться в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС. Для получения медпомощи будет достаточно предъявить паспорт.

«Проверка действующего страхования будет осуществляться в регистратуре медицинской организации в режиме реального времени» — цитирует сообщение пресс-службы ФОМС телеканал RT 11 декабря.

Использование сервиса не будет обязательным, и каждый регион сам решит задействовать его или нет. В ФОМС также напомнили, что вскоре для россиян станут доступны цифровые полисы ОМС (образ документа можно будет хранить даже на смартфоне).

Однако для реализации обоих вариантов необходимо внесение изменений в нормативно-правовые акты и законодательство ФОМС. Поправки планируют закрепить в марте 2020 года. Тем не менее бумажные версии будут также выдаваться и считаться действительными.

21 ноября сообщалось, что согласно данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), полисом ОМС пользуются 92% россиян.

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