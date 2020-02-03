/ / Как за каменной стеной

Железнодорожная станция Биробиджан-2 реконструируют и «научат» не шуметь

Проектную документацию и результаты инженерных изысканий на проведение работ по увеличению полезной длины приемо-отправочных путей станции рассмотрели эксперты Дальневосточного филиала Главгосэкспертизы России. Госэкспертизой выдано положительное заключение.

Значение этого события велико для развития ЕАО и экономики областного центра. Реконструкция станции Биробиджан-2 станет завершающим этапом подготовки Дальневосточной железной дороги к введению в эксплуатацию нового мостового пограничного перехода Нижнеленинское – Тунцзян. На реконструированной станции установят шумозащитные экраны. Об этом сообщает сайт Главгосэкспертизы России.

Железнодорожная линия Биробиджан – Ленинск Дальневосточной железной дороги, проходит по территории Биробиджанского и Ленинского районов Еврейской автономной области. Ее протяженность составляет 121км. Станция Биробиджан-2 расположена на однопутном не электрифицированном участке линии и специализируется на выполнении местной работы – здесь осуществляется прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемыми целыми вагонами.

Решение о реконструкции было принято в связи с тем, что полноценно использовать существующее путевое развитие невозможно из-за недостаточной полезной длины путей. В ходе реализации проекта, одобренного экспертами Дальневосточного филиала Главгосэкспертизы России, будет выполнено переустройство путевого развития станции с удлинением трех приемо-отправочных путей до полезной длины не менее 1050 м. Также намечено строительство вытяжного пути и устройство открытых путей пункта экипировки тепловозов. Запланированы работы по электрификации и наружному освещению станции, строительство эксплуатационных зданий и сооружений, в том числе обустройство пункта экипировки тепловозов, устройство линий электроснабжения средств сигнализации, централизации, блокировки и связи. Кроме того, на станции установят шумозащитные экраны и переустроят инженерные сети и коммуникации, попадающие в зону строительства.

Планируется, что реализация проекта создаст условия для освоения прогнозируемых размеров и обеспечения местной грузовой работы на следующие пять лет. Кроме того, будет увеличена пропускная способность станции с учетом прогнозируемого объема перевозок груза, который может достигнуть 9,6 млн тонн в год, из России в Китай и около 1 млн тонн в обратном направлении.

В целом по инвестиционной программе ОАО «РЖД» в рамках программы развития Восточного полигона на участке Биробиджан – Ленинск в настоящее время ведутся работы по ряду объектов. Среди них реконструкция технологической линии связи, электрификация участка Биробиджан-1 – Биробиджан-2, реконструкция высоковольтной линии электропередачи, реконструкция станций Бирофельд, Унгун, Ленинск, реконструкция искусственных сооружений, в том числе моста через реку Большая Бира.

Текущий проект финансируется за счет средств федерального бюджета и частично за счет застройщика – ОАО «РЖД». Генеральный проектировщик – Иркутский проектно-изыскательский институт «Иркутскжелдорпроект» — филиал АО «Росжелдорпроект». «Реконструкцию станции Биробиджан-2 планируется завершить в 2021 году. Реконструкция станции станет завершающим этапом подготовки Дальневосточной железной дороги к введению в эксплуатацию нового мостового трансграничного перехода Нижнеленинское-Тунцзян», – говорится в сообщении пресс-службы ДВЖД.

Александр ВОТТОН