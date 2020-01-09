/ / Как журналисты в армии служили, или История одной фотографии

Недавно, просматривая свой архив, я наткнулся на снимок тридцатипятилетней давности, сделанный в июне 1985 года. На нем изображены четыре старших лейтенанта в военном обмундировании.

На первом плане сидит за столом журналист «Биробиджанской звезды» Борис Манойленко, дальше – автор этих строк, работавший в те годы редактором газеты «Амурская нива» в Ленинском районе, стоит редактор газеты «Дальневосточная магистраль» из Хабаровска Николай Ситиков, крайний сидит газетчик из Комсомольска-на-Амуре, фамилию которого я запамятовал. Фото было сделано для гарнизонной газеты «Прошу слова».

В то лето 1985-го многих работников печати из Хабаровского края, куда входила наша область, привезли на переподготовку в воинскую часть на 13-й километр Биршоссе. Всего набралось около 40 человек. Это были журналисты, печатники, работники учреждений, имеющие отношение к прессе.

В одном из подразделений был даже начальник краевого управления печати лейтенант запаса Геннадий Дмитриев. Среди знакомых встретились журналисты «Биробиджанки» Борис Манойленко, Николай Немаев и Михаил Клименков, Олег Стысис из «Биробиджанер штерн» и полиграфист областной типографии Алексей Горелов.

В первый же день перед нами поставили задачу – выпустить армейскую газету. Сроку дали две недели.

Задание для опытных журналистов – на пару дней работы. Материалы, посвященные службе в доблестных Вооруженных силах страны, собрали быстро, они, что называется, были под рукой – воинских частей в Биробиджане хватало с лихвой. Вскоре газету отпечатали, начальство нас похвалило за оперативность и … оставило дослуживать положенный двухнедельный срок.

Все оставшиеся дни не знали, чем заняться – читали книги, собирали в ближнем лесочке сучья и коряги для поделок, травили анекдоты, просто беседовали. А поговорить было о чем. Особенно с Борисом Манойленко – до этого мы работали в одной из газет Приморья – вспоминали общих знакомых, эпизоды журналистских будней.

Вскоре, отбыв срок службы, мы сняли военную форму и разъехались по домам. На память о тех днях, когда нам пришлось стать военными журналистами, остались выпущенный номер армейской газеты и несколько фотографий.

С Борисом Манойленко судьба свела нас еще раз в 1990 году – нас выбрали делегатами на первый съезд Союза журналистов России. Мы поселились в одном номере гостиницы «Россия», и опять было о чем поговорить.

В конце ноября нас, делегатов, снова пригласили в Москву на вторую часть съезда. Эта поездка для Бориса была последней – в январе 1994 года он ушел из жизни.

Профессию отца унаследовал сын. Сергей Манойленко работает сейчас в Ханты-Мансийском национальном округе тележурналистом. Подрастает и внук Бориса – его тезка.

Радует, что старая гвардия журналистов по-прежнему в строю. Из тех коллег, кто был военкором в 1985 году, успешно трудятся на газетной ниве Николай Немаев и Михаил Клименков, они были лауреатами не одной губернаторской премии в конкурсах журналистских работ.

Что к этому добавить? Не только на армейских сборах общались мы с коллегами – часто выезжали на учебу, областные журналисты, бывая в командировках, не забывали заехать к нам в редакцию, мы подсказывали им темы, они учили нас, как сделать газету интереснее. Штаты газет были намного солиднее, чем сейчас, районные газеты выходили три раза в неделю, областные – пять раз. Интернета не было, так что приходилось постоянно выезжать в командировки за свежим материалом. Мы знали всех руководителей предприятий, они знали нас, доверяли нам, поэтому информацию получали из первых рук, а не через пресс-службы, как сейчас.

Все чаще слышатся разговоры о том, что газеты в печатном виде изжили себя и скоро всю информацию мы будем получать из электронных источников. Надеюсь, что не только я, но и мои дети и внуки будут читать любимые газеты.

С наступающим вас праздником, журналисты и все работники печати!

Илья Липин