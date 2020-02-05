/ / Киберворы атакуют

«Здравствуйте, это служба безопасности банка. С вашей карты пытаются списать деньги», – получив такой телефонный звонок, не впадайте в панику. Вам звонит вовсе не банк

До вас добрались мошенники, и телефонный звонок – их воровское орудие. Огорошив вас пугающим известием, мошенники не дают опомниться и тут же начинают заговаривать зубы, пугать, сеять панику. И в ловкости им не откажешь. Они обрабатывают свою жертву, не жалея ни времени, ни коварной выдумки. Испуганный, вы и моргнуть не успеете, как выложите преступникам все свои личные данные, все коды, необходимые для перевода денег. А там вашего богатства и след простыл. Оно всплывет теперь в каком-нибудь другом банке где-нибудь в центре России.

Нынешние мошенники неплохо разбираются в психологии, компьютерных технологиях, у них хорошо подвешен язык, они знают, как имитировать работу реального банка.

Как считают специалисты, сегодня это самая распространенная схема обмана людей и в нашей области, и в других регионах.

Мы привыкли считать, что жертвами мошенников чаще всего становятся пожилые люди. Они, дескать, не разбираются в современных технологиях. Но, как показывают факты, на удочку телефонных преступников запросто может попасть и молодежь, и люди зрелого возраста, люди и среднего достатка, и вполне состоятельные. Словно под гипнозом, жертвы послушно выполняют указания злоумышленников и переводят деньги в их карман. Прозрение и осознание ошибки приходит позже.

В полиции пострадавшие сокрушаются, что слышали о мошенниках, но не думали, что могут сами попасть в их сети. Теперь-то они понимают, с какой преступной схемой столкнулись, но в тот момент были, словно в тумане, и даже не могли вообразить, что их нагло обворовывают.

Слезы, бессонница, депрессия… Мошенники не только крадут деньги, но и наносят серьезный удар по физическому и психологическому здоровью жертвы. Рассказывая о произошедшем, делясь болью со своими близкими, человек снова и снова переживает ту ситуацию. Как он, вполне разумный, образованный человек мог попасть в такую ловушку? Почему не смог прервать разговор и позвонить в банк?

– В 2019 году в области было зарегистрировано около двухсот преступлений, связанных с телефонным мошенничеством, – рассказал заместитель начальника полиции УМВД России по ЕАО (по оперативной работе) полковник полиции Николай Кравцов. – Они действительно стали серьезной проблемой. Для борьбы с ними в конце прошлого года в полиции была создана специальная группа, которая занимается раскрытием подобных преступлений. Из двухсот преступлений такого рода, совершенных в прошлом году, больше двадцати направлены в суды. Злоумышленники были разоблачены, их вина доказана. Сегодня у стражей порядка есть возможность установить, откуда именно поступил звонок от преступника. И тогда мы подключаем к расследованию органы внутренних дел того региона, обмениваемся информацией. Также мы сотрудничаем с банками и операторами сотовой связи. Они идут нам навстречу и блокируют счета и номера телефонов, с которых звонят мошенники. Как правило, в область поступают звонки из центра России – из Москвы, Новосибирска. А вот из соседних дальневосточных регионов крайне редко. Такая удаленность, бесконтактность жертвы и мошенника создают определенные сложности при расследовании.

Сотрудники полиции стараются предупредить подобные преступления. Совместно с работниками банков выезжают в социальные дома для пожилых людей, к студентам, рассказывают о видах мошенничества и как не попасться на их удочку. О новых фактах или попытках телефонного воровства сообщают и на своем сайте в Интернете. Распространяют эту информацию через газеты, радио, телевидение. И тем не менее доверчивые граждане продолжают попадать в лапы киберворюг.

Если все-таки мошенникам удалось вас обмануть и украсть деньги, свяжитесь с вашим банком, заблокируйте ваши карты и закажите перевыпуск новых. Обратитесь в полицию. Дежурная часть работает круглосуточно, без выходных. Расскажите подробно о случившемся, покажите телефон, чтобы сотрудники полиции могли осмотреть его, зафиксировать все сообщения о переводе средств.

– Шансы найти телефонного мошенника сегодня есть, – уверяет Николай Кравцов. – Зависят они от оперативности: чем быстрее пострадавший обратится в полицию, тем быстрее мы сможем отреагировать. Наш сотрудник зарегистрирует заявление потерпевшего, выдаст талон-уведомление, с помощью которого человек сможет отслеживать ход дела. Причем вы можете обратиться в полицию, даже если вовремя распознали мошенников и не потеряли свои деньги. К нам поступают такие заявления. Главное – не будьте доверчивыми! Не спешите расставаться со своими деньгами! Остановитесь, успокойтесь, подумайте, прежде чем совершить опрометчивые действия. Не принимайте все на веру. Позвоните в банк, своим родным, расскажите о происходящем тем, кто находится рядом.

Будьте бдительны!

Вот лишь несколько распространенных схем телефонного мошенничества

Потерпевшим звонят на сотовый телефон, представляются работниками банка или службы безопасности и сообщают, что с его карты пытаются списать деньги.

Если вам звонят с незнакомого номера, лучше всего просто не поднимать трубку. Если вы все же ответили и звонивший представился сотрудником банка, службы безопасности, уточните фамилию и имя, в каком городе он находится. Положите трубку и позвоните в банк (номер телефона указан с обратной стороны карты). Проверьте, работает ли такой человек у них, принадлежит ли банку номер телефона, с которого вам звонили.

Запомните: сотрудники банка никогда не будут звонить вам сами и тем более выспрашивать ваши персональные данные, номер карты. Все эти данные им известны. Они не станут просить вас перевести деньги на другой счет или куда-то еще.

Звонящий представляется сотрудником какой-нибудь силовой структуры, чаще всего полиции, и сообщает, что ваш родственник попал в ДТП либо был задержан с наркотиками. Разрешить эту сложную ситуацию можно, мол, переведя некую сумму на указанный счет.

Лучший совет в этой ситуации – прервать подозрительный звонок и связаться с тем самым «пострадавшим» родственником.

Рискуют нарваться на мошенников те, кто пользуется сайтами бесплатных объявлений. Там можно найти любой товар, услугу и рассчитаться, не выходя из дома. Мошенники создают поддельные сайты, дают ложные объявления.

Надо быть внимательным: убедиться, что сайт подлинный, прочитать отзывы на него, на продавца и тогда уже принимать решение. Кроме того, злоумышленник может попросить сообщить ему код, который придет на телефон жертве – якобы для перевода денег за покупку. Ни в коем случае нельзя называть код звонящему.

Злоумышленники предлагают пройти обучение через Интернет, получить какую-то социальную услугу. На этот раз обманутые люди переводят деньги, но ничего взамен не получают.

Мошенники звонят под видом службы безопасности. Говорят, что ваш онлайн-банк атакован и для защиты необходимо установить специальную программу. С ее помощью они получают доступ к телефону жертвы и всем его данным.