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Кино вернулось

В районном Дворце культуры села Ленинского открылся 3D кинозал

Это замечательный подарок жителям райцентра к Новому году. Удобный зал с мягкими креслами рассчитан на 300 мест, три из них оборудовано для инвалидов. Закуплена современная аппаратура.

Средства на восстановление и оборудование кинозала – более четырех миллионов рублей – были выделены Федеральным фондом поддержки отечественной кинематографии по программе поддержки кинозалов в малых населенных пунктах России.

Последний раз кино в районном Дворце культуры и домах культуры других сел района показывали лет двадцать назад. И можно только порадоваться тому, что теперь сельские жители будут иметь возможность знакомиться с новинками кинематографа наравне с городскими.

Илья Липин

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