/ / Клезмер, который создается сейчас

Участником XIV Международного фестиваля еврейской культуры в Биробиджане может стать Израильский клезмерский оркестр. Его основатель Гершон Лейзерсон рассказывает о себе и музыке, в которую влюблен

– Гершон, говорят, что язык влияет на формирование национальной музыки. Якобы будущий композитор, с детства слыша мелодию родного языка, встраивает ее в свою будущую музыку. Клезмер – музыка ашкеназских евреев, чей язык идиш. У вас дома говорили на этом языке? Откуда у вас интерес к идишу и клезмерской музыке?

– Я сам не знаю, откуда у меня такой интерес. Идиш не звучал у нас дома каждый день. Когда к родителям приходили друзья, они пели на идише, и бабушка, когда кого-то ругала или хвалила, тоже говорила на идише. А вот клезмерская музыка всегда дома звучала, тогда еще на пластинках, и отец играл клезмер и пел. У нас в семье все инженеры и ученые, профессиональных музыкантов не было, но все пели и играли, музыкальная семья. Я родился в Калинине (потом его переименовали в Тверь) и учился там в музыкальной школе по классу скрипки. На уроках общего фортепиано наигрывал клезмерские мелодии и, помню, это поощрялось, никто мне это не запрещал.

Мы репатриировались в 1991 году. Перед отъездом в Израиль вся семья учила иврит, тогда еще подпольно, и я тоже, но меня всегда тянуло к идишу. Поэтому читал самоучитель, книжки для детей. В семье меня не очень понимали, но не препятствовали. Сейчас я получаю вторую степень в Иерусалимском университете, по литературе на идише. Учу идиш, продолжаю погружаться в него.

– Israel Klezmer Orchestra – это первый в Израиле оркестр такого масштаба. Почему вам захотелось поднять у себя в стране исполнение клезмера на такой высокий уровень?

– Свой первый клезмерский ансамбль я создал, когда поступил в академию музыки в Тель-Авиве. Он назывался «Нигун Хадаш» – «Новый напев». С этим ансамблем начал выступать. Постепенно оставил классическую музыку и стал заниматься только клезмерской. Начал собирать песни, старые мелодии, искать разные записи, ноты.

В 2006 году меня пригласили в Канаду на клезмерский фестиваль в Монреале. Это был мой «Вудсток», я бы сказал, потому что я увидел, как сегодня играют клезмер, с какой энергией. Вот тогда я решил посвятить себя именно клезмерской музыке.

Вернувшись в Израиль, я нашел людей и создал новый бэнд, который называл «Ой Дивижн». С этой группой мы записывали песни с Даниэлем Каном, Псоем Короленко. Мы объездили весь мир, выступали в России, Белоруссии, по всей Европе, в Америке, во Вьетнаме, в Сингапуре… Очень успешно играли традиционную клезмерскую музыку, но с молодой израильской энергией.

Потом я создал группу «Идиш-блюз» – это уже современная идишская музыка. Все тексты на идише, есть старые, а есть современные, но это совершенно новая музыка, которая пишется сейчас.

Все это время самой моей заветной мечтой было создать в Израиле настоящий большой национальный клезмерский оркестр.

В Израиле много классических оркестров. На такую маленькую страну здесь их, по-моему, двадцать. Камерных, симфонических и так далее. Есть много оркестров, которые играют еврейскую музыку, пришедшую из арабских стран, музыку восточных евреев. Но до сих пор не было ни одного оркестра, который играет клезмерскую ашкеназскую музыку, исполняет песни на идише, возрождает старый и создает новый репертуар.

Два года назад я наконец его создал. У всех музыкантов в оркестре консерваторское образование, мы много репетируем. Нас на сцене пятнадцать, а то и больше, музыкантов. Духовые, струнные, ударные инструменты. Это дает нам возможность создать многогранный звук. Я хочу, чтобы наше исполнительское мастерство было на самом высоком уровне.

Оркестр существует и продолжает формироваться. Сейчас мы добиваемся, чтобы министерство культуры признало нас как государственный оркестр, наряду с другими, симфоническими, камерными.

– А почему до сих пор не признало?

– В Израиле строился иврит, формировался свой менталитет, а клезмер и идиш долгое время ассоциировались с Холокостом, хотя этой культуре тысяча лет, и она потрясающая. К сожалению, именно ашкеназская культура пока не достигла в стране такой поддержки, как восточная. Но сейчас отношение меняется, появилась тенденция поддерживать народное искусство, коллективы. Выросло новое поколение, которому идиш и клезмер интересны. Сами музыканты в нашем оркестре – все молодые люди. Мы много выступаем, практически во всех городах Израиля, играем на фестивалях, культурных мероприятиях, в очень больших аудиториях и наши основные зрители – молодежь, дети, а главное, не только ашкеназские евреи.

– Клезмеры это были музыканты, которые играли на свадьбах, торжествах, и находились, так сказать, среди участников события. Как сохранить эту традицию, если вы выступаете на сцене?

– Клезмерская музыка доступна, открыта, в ней есть настоящий диалог между музыкантом и зрителем. И мы пытаемся сохранить эту традицию. У нас нет барьера между сценой и зрительным залом. Мы сходим со сцены, танцуем, шутим, учим песни с публикой, ведем с ней диалог. Постоянно контактируем со зрителями.

– Сегодня поклонников клезмерской музыки, как и языка идиш, можно найти во всем мире и среди людей разных национальностей. Как вы думаете, почему такой интерес к языку?

– Идиш стал интернациональным языком. Когда на нем поешь, все хоть немного понимают. Как-то мы выступали во Вьетнаме, лет восемь назад. Это был концерт для дипломатов и армейских чинов. Ко мне подошел полковник и говорит: «Знаешь, я учил русский и узнал некоторые слова в твоих песнях». Конечно – потому что в идише есть славянизмы.

В Германии много понимают из идиша – понятно почему.

Но в идише есть и иврит. Многие что-то свое узнают. Люди, которые сегодня интересуются древними формами языков, старый немецкий, старый голландский – идиш сохранил в себе образцы этих языков.

Идиш интересен с точки зрения интеллектуальной. На нем написано столько литературы, народных песен. И эта литература продолжает создаваться.

Кто любит идиш, тот любит народное и хочет что-то получить с точки зрения интеллектуальной. В нем все есть.

Ну и музыка языка. У каждого языка есть музыкальность. А уж в идише она очень хорошо развита. Он звучит удивительно, я люблю его красивый напев.

Израильский клезмерский оркестр был основан в 2017 г.

Гершоном Лейзерсоном – специалистом в области клезмерской музыки, дирижером, композитором, певцом, преподавателем и исследователем еврейской музыки, выпускником

Израильской академии музыки в Тель-Авиве. Все участники оркестра – профессиональные музыканты, которые постоянно репетируют и выступают, занимаясь любимым делом – яркой, красочной и вечно молодой клезмерской музыкой.

Своеобразной ветвью ашкеназского фольклора стало искусство музыкантов-инструменталистов – клезмеров.

Бродячие ансамбли талантливых импровизаторов – «капеллы» выступали на свадьбах, праздничных гуляньях, ярмарках, нередко приглашались и на балы.

Их искусство – яркий образец светского еврейского музыкального творчества; ему свойственны разнообразие жанров, экспрессивная манера исполнения, часто – блистательная импровизационность.

eleven.co.il