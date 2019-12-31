/ / Ключи от новых служебных квартир вручил врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн медработникам региона

Ключи от новых служебных квартир вручил врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн медработникам региона

Ключи от новых служебных квартир вручил врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн медработникам региона

Молодые специалисты закончили обучение в Амурской государственной медицинской академии и работают в лечебных учреждениях автономии.

Алиса Синюк – врач-реаниматолог областной больницы, Мария Кирш принимает пациентов в качестве участкового терапевта, а Ольга Зражевская работает хирургом в районной больнице города Облучье.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, определяющим фактором для переезда в ЕАО стало оперативное предоставление благоустроенного служебного жилья для медицинских работников. Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн пожелал докторам успехов в работе и отметил, что поддержка молодых специалистов будет продолжена.

На сегодняшний день служебным жильём обеспечены 73 медицинских работника, 50 из них получили квартиры в 2019 году.

Обеспечение жильём медицинских работников – одно из поручений Президента РФ Владимира Путина по итогам заседания президиума Госсовета РФ 31 октября 2019 года.

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