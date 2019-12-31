/ / Ключи от новых служебных квартир вручил врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн медработникам региона

Молодые специалисты закончили обучение в Амурской государственной медицинской академии и работают в лечебных учреждениях автономии.

Алиса Синюк – врач-реаниматолог областной больницы, Мария Кирш принимает пациентов в качестве участкового терапевта, а Ольга Зражевская работает хирургом в районной больнице города Облучье.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, определяющим фактором для переезда в ЕАО стало оперативное предоставление благоустроенного служебного жилья для медицинских работников. Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн пожелал докторам успехов в работе и отметил, что поддержка молодых специалистов будет продолжена.

На сегодняшний день служебным жильём обеспечены 73 медицинских работника, 50 из них получили квартиры в 2019 году.

Обеспечение жильём медицинских работников – одно из поручений Президента РФ Владимира Путина по итогам заседания президиума Госсовета РФ 31 октября 2019 года.