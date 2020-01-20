/ / Когда лёд в радость

Праздник Крещения Господнего по традиции встретили биробиджанцы на льду Биры с водосвятием

На Бире, в центре города

Водосвятный молебен провёл архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем, на него собралось несколько сотен человек. Сразу после его окончания начались традиционные купания.

Главный символ торжества, крест изо льда на реке Бира вырезал известный в городе ледовый скульптор, преподаватель ПГУ имени Шолом-Алейхема Иван Безматерных. Крещенский городок в районе городской набережной обустроило ООО «Чистый город».

На берегу появилась сцена для выступления самодеятельных коллективов. Военные предоставили теплые палатки для переодевания. Там же раздавали бесплатную кашу и чай.

Для всех желающих установили звонницу, на которой можно было попробовать свои силы в качестве звонаря, особенно популярна она была среди детей. Гости праздника могли не только искупаться и набрать святой воды, но и просто отдохнуть.

Главное богослужебное действо праздника Крещения – освящение воды. Для нас архиепископ Ефрем рассказал о её значении:

— Крещенская вода освящяется особым чином и это церковное установление в память о том, как Христос погрузившись в воды Иордана своим богочеловеческим телом освятил водное естество. Каждый раз, когда мы совершаем праздник Крещения Господнего, мы читаем продолжительные молитвы, призывая Божественную благодать на воду, которая приносится в храм для освящения и ей сообщается та же самая благодать от Господа, которая была сообщена реке Иордан в момент крещения Христа.

— Владыка, вы говорите о благодати, а что это такое?

— Благодать это особая сила, энергия, которая исходит от Бога. Бог это существо духовное, он до конца не познаваем, но человек может ощущать его действия по средствам благодати, то есть той энергии, которая от Бога исходит и человек, вкушая освящённую воду чувствует её необычность. Она, конечно, сохраняет свои физические и химические свойства, но ей сообщается нечто духовное, что можно почувствовать только употребляя воду с верой. Действие благодати заключается в том, что вода врачует различные телесные заболевания, различные духовные недуги. По средствам окропления дома, своих вещей, продуктов человек призывает божественную благодать, освящающую силу от Бога на всё, что его окружает в повседневности.

— А как православные христиане должны относится к крещенской святой воде и употреблять её?

— Согласно уставу, в период попразднества, то есть девяти дней после Крещения, когда в храме исполняются крещенские песнопения, предписывается вкушать воду в течении всего дня вне зависимости от того, поел человек или нет. Потом, в последующие дни года крещенская вода употребляется строго натощак, если человек заболел, если имеет какой-то душевный недуг, испытывает скорбь или в любом другом случае, когда ему требуется укрепление от Бога его благодатью, он вкушает с верой, с молитвой освященную воду и получая эту силу, энергию, которая от Бога исходит. Можно сказать, что день Крещения Господнего, это день, когда мы в преизобилии получаем благодать от Бога и наша задача не только хранить крещенскую воду, но и духовную радость и благодать, полученную в этот день в течении всего года.

— Получается, крещенская вода даёт возможность почувствовать присутствие Бога?

— Да, не только почувствовать, но и осветиться телесно той силой, которая от Бога исходит.

— А как Вы сами используете крещенскую воду?

— Я сам стараюсь в этот период употреблять святую воду с молитвой, прося Бога о здравии и духовном укреплении. В течение всего года стараюсь, если не совершаю богослужения, обязательно начинать день с употребления святой воды. Священнослужителю в каком-то смысле нужно быть проводником божественной благодати и людям преподавать духовные наставления, благословения на разные дела, священник должен в благодати всегда пребывать. Крещенская вода является одним из средств, благодаря которым священнослужитель может всегда иметь духовную бодрость и тоже быть в каком-то смысле источником благодати для людей.

— Как православные христиане должны относиться к купанию в святой воде?

— Погружение в освящённую воду, прорубь – это не богослужебное предписание. Но это очень хорошая народная традиция, которая закрепилась на Руси. Она многим людям даёт возможность в необычной форме почтить праздник Крещения. Во-первых, погружение в воду совершается в память о погружении Христа в воды Иордана. Во-вторых, то, что человек соприкасается со святой водой всем телом, это для него очень ответственный шаг. Поэтому нужно подходить к этому, оставив нечистоту помыслов, злобу в сердце, осуждение. Максимально подготовившись и собравшись внутренне и духовно погружаться в освящённую воду.

Кроме того, поскольку на улице мороз, для человека это проверка телесной крепости. Как правило, погружаются люди, которые не имеют препятствий по здоровью. Тут нужна духовная решимость, телесная крепость. Погрузившись же, памятуя об этом на протяжении всего года, необходимо осознавать свою ответственность. Поскольку, если мы получаем от Бога даром благодать, мы не должны её расплескивать. Наверное, такое экстремальное соприкосновение со святой крещенской водой очень памятно в душе человека, и это хорошо.

Набрать святой крещенской воды в храмах можно будет до 27 января. когда завершается попразднство Крещения Господнего.

Праздник в области

Праздничные купания 19 января состоялись не только в Биробиджане. В городе Облучье иордань прорубили, по традиции, на озерце, которое называют «Уткой» — через него протекает горная речка. Работали над благоустройством места для купаний казаки, деньги в это вложил атаман Игорь Русакевич. Также в организации праздника и обустройстве крещенского городка участвовала мэрия города. Благодаря ей гостям праздника предлагали бесплатные горячие пирожки, булочки и чай.

На освящение иордани собралось около ста человек. В ледяную воду окунулись представители МЧС, мэр Облучья Евгений Рекеда, депутат областной думы Александр Рамазанов. Люди прибывали для участия в купаниях до вечера. Военные поставили для них палатку, в которой можно было переодеться.

— Сразу после того, как мы закончили водосвятный молебен, мимо прошёл поезд и погудел нам. Многие обратили на это внимание, — рассказывает иеромонах Варсонофий (Маршилов), настоятель храма Преображения Господнего города Облучье.

В этот раз священник совершал богослужение с использованием серебряной чаши для причастия, на которую прихожане собирали деньги на протяжении полугода. Кроме того, в этом году облученцы узнали о храмовом колодце и на Богоявление до часу ночи шли к нему за святой водой.

В селе Ленинском также по традиции купания прошли на заливе Амура. Местная администрация оборудовала купель и установила машину, в которой можно было переодеться после погружения. Настоятель храма святого архангела Михаила иеромонах Игнатий (Момонт) благодарит сельскую администрацию за организацию купаний. На праздники он провёл богослужения в Биджане и Ленинском, на них собралось много народу.

В Валдгейме на праздничное богослужение собрался полный храм, а после этого состоялась трапеза в социально-просветительском центре. Купель прорубили на Бире двое местных казаков, в неё погрузилось около двадцати человек.

В селе Приамурское иордани не было, но к празднику провели большую всенощную службу. Она началась в 20-00 18 января и завершилась в 5 утра 19 января.