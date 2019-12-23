/ / Коворкинг-центр – новая форма государственной поддержки для предпринимателей

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Еврейской автономии активно внедряются меры государственной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства. В конце этого года для предпринимателей откроет свои двери обновленный центр «Мой бизнес», на базе которого готовится открытие коворкинг-центра.

Коворкинг-центры – новое явление в бизнес-среде России, которое опирается на тенденции рынка труда. Ожидается, что к 2020 году доля специалистов, работающих удалённо, вырастет до 20%. Это центры деловой активности, где предприниматели, инвесторы, фрилансеры, стартаперы, сотрудники компаний, IT-специалисты и многие другие смогут не только успешно работать, но и взаимодействовать, обмениваться опытом, развивать деловые связи.

Коворкинг-центры позволяют компаниям, начинающим и индивидуальным предпринимателям арендовать технически оборудованное рабочее место, не заботясь об оплате электроэнергии, коммунальных платежах, приобретении мебели, уборке и охране помещений. Все включено в услуги коворкинга по умолчанию.

Цель создания такой площадки на базе центра «Мой бизнес» — организовать среди субъектов малого и среднего предпринимательства (далее СМСП) области бизнес-сообщество, участники которого смогут обмениваться опытом и устанавливать полезные связи, найти бизнес-партнеров или единомышленников, получить юридическое или бухгалтерское сопровождение, поучаствовать в обучающих семинарах.

Поэтому основными задачами коворкинг-центра являются:

— предоставление оборудованных рабочих мест и услуг для развития предпринимательской деятельности на территории ЕАО;

— организация и проведение обучающих мероприятий, конференций, семинаров, тренингов, мастер-классов, направленных на развитие предпринимательства;

— консультационная, информационная и техническая поддержка СМСП;

— предоставление бухгалтерских и юридических услуг;

— создание предпринимательского сообщества, состоящего из СМСП.

В центре «Мой бизнес» коворкинг-центр откроется в начале 2020 года и будет представлять собой пространство, состоящее из рабочей зоны на 10 оборудованных необходимой офисной техникой рабочих мест, которые можно будет арендовать за минимальную плату, здесь также можно будет арендовать переговорную комнату или конференц-зал, воспользоваться кухонной зоной, зоной отдыха и при необходимости резидентам будет предоставляться юридический адрес.

Стоимость аренды будет зависеть от выбранного резидентом тарифа услуг.

Воспользоваться рабочим местом в коворкинг-центре сможет как сам предприниматель, так и сотрудник организации или индивидуального предпринимателя, который должен быть оформлен в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Резидентом коворкинг-центра как на длительный срок – до 12 месяцев, так и на один день может быть СМСП: физическое лицо, зарегистрированное в ЕАО в качестве индивидуального предпринимателя, и юридическое лицо, также состоящее на учете в налоговом органе ЕАО.

Одному субъекту МСП может быть предоставлено в пользование не более 1 рабочего места.

Желающим стать резидентом коворкинг-центра на длительный срок или на один рабочий день потребуется ознакомиться с Регламентом деятельности коворкинг-центра и подать заявление по утвержденной форме.

Резидентами коворкинг-центра не могут быть:

юридические лица, являющиеся кредитной или страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным или негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг или ломбардом;

юридическое лицо, являющееся участником соглашений о разделе продукции;

юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

юридическое лицо, являющееся нерезидентом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством РФ о валютном регулировании и валютном контроле, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

В коворкинг-центре субъекты МСП могут получить бесплатные консультации у различных специалистов, обратиться в любой институт поддержки МСП, не выходя из здания! Здесь будет удобно общаться с клиентами и есть возможность собрать всех сотрудников, работающих удаленно, в одном месте. Можно получить полезные знания на тренингах и семинарах или самому поделиться опытом с коллегами. Здесь также можно завязать новые знакомства, полезные контакты и просто подружиться с такими же молодыми начинающими бизнесменами, а офисная обстановка дисциплинирует и повышает производительность труда.

Поэтому предпринимателям нужен коворкинг не только для того, чтобы сэкономить на аренде, но и для того, чтобы, получая в одном месте все необходимые для продвижения бизнеса услуги и виды государственной поддержки, повысить свои компетенции, при этом максимально сократить свои издержки.

Опубликовано при поддержке НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО», управления экономики правительства Еврейской автономной области и Минэкономразвития России в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

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