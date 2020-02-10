Конец жизни или время для новых возможностей?

Каждый человек понимает, что вся его жизнь не может состоять из сплошных успехов и побед. Среди них обязательно будут присутствовать неудачи и какие–то потери, способные вогнать в меланхоличное состояние или даже депрессию, из которых порой непросто выбраться. Периоды такого эмоционального спада обычно называют кризисами.

Ничего не успел!

Возрастной кризис – это долговременное эмоциональное состояние, заставляющее пересмотреть свой жизненный путь. Одно из самых драматичных периодов в жизни взрослого – кризис среднего возраста или «кризис сорока трех лет» – как его называют американские психологи.

Конкретные сроки его наступления индивидуальны. Приблизительно пик кризиса приходится на период от 37 до 43 лет. Субъективно приход кризиса середины жизни наступает с осознанием, что впереди осталось не так много времени, а прожито уже немало. К тому же многие психологи отмечают, что возрастные кризисы среди населения усугубляются еще и знанием о средней продолжительности жизни. Если сейчас в России она немногим более 70 лет, то как-то невесело вдруг осознать, что…

…«Вы взрослые люди. Вам по сорок лет. Большая часть жизни уже прожита!». Так эмоционально говорил своим подельникам Доцент в комедии «Джентельмены удачи». И верно ведь говорил, не посмеешься…

…или

Успеть всё и жить за двоих?

Из-за этого у человека обычно наблюдаются проблемы с профессиональной самореализацией, убывание физических сил и даже изменение сексуальной активности.

Мужчина, достигший апогея в своем развитии, в период кризиса вдруг начинает задумываться о том, что у него осталась «последняя возможность» совершить то, что без него никто не сможет сделать. Только в это время у него появляется шанс почувствовать, что дни не проходят даром. Мысли начинают путаться, иногда следуют опрометчивые решения, которые кажутся верными. И не стоит удивляться, если он разведется с женой, сменит имидж или куда-нибудь внезапно уедет. Прежде всего ему нужно доказать для себя, что он еще чего-то «стоит».

Чаще всего мужчины, над которыми нависла зловещая «туча кризиса», стараются приспособиться к молодежным увлечениям, и некоторые из них даже ведут себя соответствующе. У них вдруг может появиться новая молодая жена. Но, как правило, неравный брак не держится долго. И пока что-то из этого он не испытает, его «кризис» вряд ли закончится.

У женщин всё не так, но очень похоже

У женщин кризис середины жизни протекает не менее драматично. Для них более значимы внешние изменения, утрата естественной красоты, которая может подтолкнуть на отчаянное использование косметических средств или вообще – к пластической хирургии. В этом стремлении нет ничего странного или плохого, главное, не переходить грань, за которой вполне может последовать утрата индивидуальности.

В такой период женщины зачастую переживают факт взросления детей и отделения их от родительского дома. Работающим мамам с активной социальной позицией легче принять все эти обстоятельства, нежели тем, кто занимается домашним хозяйством. Домохозяйкам сложнее принять то, что она остается одна в опустевшем доме, где заботиться теперь не о ком.

В ситуации, когда один или оба супруга находятся в состоянии кризиса среднего возраста, их отношения непосредственно претерпевают изменения не в самую лучшую сторону. Но есть несколько рекомендаций, которые помогут пережить этот тяжелый период.

Молодость – это настроение.

Хорошее настроение – это ощущение молодости

Не забывать о здоровье. Даже если ничего не беспокоит, стоит посетить врачей, особенно эндокринолога. Если вы не придерживаетесь определенной системы питания, то стоит выбрать наиболее подходящую для вас диету. Это может быть даже китайская или итальянская кухня. Экзотический характер блюд вполне способен стать для вас дополнительным источником вдохновения, а их готовка – превратиться в новое хобби.

Понимать и принимать. С возрастом внешность меняется, поддаваясь воздействию времени. Без сожаления и паники примите тот факт, что отныне за ней придется более тщательно ухаживать. Уход за собой большинству женщин очень нравиться, и сам процесс поднимает их настроение и самооценку.

Выйти за рамки. Если вы остались в ситуации, когда взрослые дети съехали, то не позволяйте себе замкнуться в четырех стенах и грустить. Домохозяйкам лучше найти увлекательное и полезное хобби, которое будет приносить лишь радость, а порой и доход. Ну а посвятившим себя работе стоит найти занятие вне дома. Это может быть активный отдых с друзьями, небольшое путешествие в выходные или походы в кино и торговые центры. Некоторые вступают в игровые интеллектуальные клубы, где опыт дает им огромные преимущества и уважение коллег по команде. Новые люди и новые впечатления – вот то, что сейчас нужно.

Найти компромисс. Если вы часто вздорите со своей второй половинкой, стоит поговорить по душам. Повышенная нервозность, раздражительность могут стать причинами постоянных ссор. Это ни в каком возрасте не на пользу вашему внешнему виду и здоровью.

Может быть, какое-то отрицательное качество супруга – это все же ругань из-за мелочей? Совместно спокойно найдите решение, которое поможет избежать невзгод и ссор. Вы ведь давно знаете друг друга. Значит, знаете, что можете потерять, решив вдруг расстаться… (Не дай бог, конечно).

Вы живы? Значит, пережить можно всё, не устраивая самой себе «конца света». Вы ещё полны сил, желаний и даже любви не только к себе, но и к жизни. Так живите!