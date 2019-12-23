/ / Кто работает — не обязательно ест?

Половина жителей Дальнего Востока считают, что питанием сотрудников должен заниматься работодатель

Служба исследований компании HeadHunter (одна из крупнейших онлайн-рекрутинговых платформ в России) провела опрос соискателей, чтобы выяснить, как чаще всего обедают жители Дальнего Востока и важно ли для них

при поиске работы, какие условия есть у работодателя.

Обозреватель «Биробиджанской звезды» познакомился с результатами исследования и позволил себе прокомментировать некоторые данные.

Оказалось, что большинство жителей ДФО приносят обеды с собой. Так ответили 69% участников опроса. Выше всего эта доля в сфере «Управление персоналом, тренинги», а также бухгалтерии, — сообщает руководитель пресс-службы HeadHunter ФО Елана Таращук.

А вот в кафе на обед ходят 31% жителей региона. Но это чаще всего себе позволяют топ-менеджеры, представители IT-сферы и маркетологи, т.е., кто зарабатывает очень неплохо. Ещё 6% опрошенных сообщили, что они вообще заказывают себе обеды лишь с доставкой. Чаще всего это соискатели из сферы искусства, развлечений и масс-медиа. Еще 6% питаются на работе в столовой (если таковая есть), а 16%… вообще обходятся без еды в течение дня!

Кстати, большинство соискателей трудовых вакансий в ДФО устраивает то, как они питаются в течение рабочего дня. Таких более половины – 53%. И только 25% это не устраивает. Особенно часто так отвечали работающие в сфере медицины, туризма, гостиниц и… ресторанов.

Это выглядит немного странно, но, как говорится, в России не переводятся «сапожники без сапог». Выходит, рекомендуя здоровое питание пациентам и обеспечивая комфорт отдыхающих и посетителей ресторанов, самим работникам там и поесть толком нет возможности. В итогах опроса не уточнялось, дело тут в том, что нет условий для персонала, работающего в этих сферах, или им просто не хватает времени, поскольку оно всё уходит на клиента (пациента). Правда, отмечено особо в исследовании, недовольство высказывали чаще всего начинающие специалисты. Возможно, они ещё не научились укладываться со всеми заботами в отведённое время, и трудности носят временный характер.

А какой вариант питания в рабочий полдень выбрали бы сами опрашиваемые? Здесь тоже немало информации к размышлению.

В случае неограниченного бюджета на обед и вне зависимости от месторасположения работы, 47% соискателей из ДФО предпочли бы обедать в ближайших кафе, ресторанах и столовых. Правда, 6% все равно предпочли бы приносить еду из дома и заказывать обед с доставкой. Так ответили 19% участников опроса (почти каждый пятый). И столько же ответили, что их устроила бы столовая на работе.

При этом вдвое больше опрошенных (40% соискателей трудовых вакансий) заявили, что при поиске работы им важно, какие там есть возможности для питания. И, по мнению половины соискателей, работодатель должен организовывать питание сотрудников. Всё-таки по Конституции, день который мы отметили совсем недавно – 12 декабря, Российская Федерация является социальным государством.

И при всей свободе предпринимательства оно (предпринимательство) не является совершенно свободным от заботы о работниках…

HeadHunter – один из наиболее популярных в России порталов по поиску работы и сотрудников. И, казалось бы, не только соискатели трудовых вакансий должны интересоваться его исследованиями, выявляемыми на рынке труда тенденциями, но и работодатели. Ведь это им работать с подобранными онлайн-платформой людьми. А теперь посмотрим каждый на себя и вспомним, в какие условия мы с вами завтра выйдем на работу.

Помните лозунг ещё из советских учебников: «Кто не работает – тот не ест»? Как видим, там, где учат управлению персоналом, там не спешат учить тому, что работников надо бы и хорошо кормить. А немалое число работодателей вывело новую формулу: «У кого много работы – тому есть вовремя не обязательно».

Вениамин Рейнер

по материалам HeadHunter