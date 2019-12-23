/ / Кто ты будешь такой?

В царской России не интересовались этнической принадлежностью подданных. Подданных Российской империи везде в мире называли русскими.

Это обозначение «унаследовали» и граждане СССР, и современной Российской Федерации.

Сегодня на сайте https://fishki.net/ можно найти забавный вопрос: представителей каких народов живёт в России больше всего: зулусов (это уроженцы Южной Африки), маори (коренное население Новой Зеландии) или непальцев (это жители Гималаев)?

Полагаю, многие наши соотечественники выбрали бы ответ «Никаких из названных». У нас такая интересная страна, что мы часто сами её себе толком не представляем…

Конституция Российской Федерации запрещает принуждать кого-либо к указанию своей национальности. С другой стороны, только по результатам добровольной переписи сегодня можно увидеть и составить истинный портрет многонационального государства, не забыв в него включить и представителей коренных малочисленных народов.

Поскольку графы «национальность» в российском паспорте нет, другие этнические группы нашей общей страны сейчас только так могут заявить о себе. Между тем смешанные браки – такое распространённое дело в современном обществе, что вопрос о национальности выглядит порой и странным, и некорректным. Условно говоря, папа – зулус, мама – москвичка, сын их кто? Афромосквич? Мама кореянка, а папа – из коренных народов Севера, значит, дети кто – северокорейцы?

Давайте не будем употреблять неуклюжих терминов, заимствованных от наших заокеанских «партнёров».

На этот вопрос предусмотрена законная возможность отказа от ответа в ходе переписи. Но это право само по себе, с моей точки зрения, выглядит, извините, некрасиво. Словно бы людям разрешается о чём-то стыдливо умолчать.

В Югославии в своё время была предусмотрена такая ситуация. И порядка 30% граждан страны записывались югословенами. Живёшь в Югославии – югословен. К сожалению, ощутить себя таковыми основная часть граждан той страны не успела. Возможно, в том и была одна из причин её внутренних конфликтов и дальнейшего распада…

У нас обобщающим самоопределением для граждан единой страны является слово «россиянин». Но «официальным» относительно самоидентификации оно не является. А может быть, зря?

Согласно Конституции, названия страны Российская Федерация и Россия – равнозначны. И вполне логично было бы допустить равноценность самоопределений русский и россиянин.