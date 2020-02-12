/ / КУКРЫНИКСЫ. «ТАНЯ» («ПОДВИГ ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ»)

Героический образ Зои Космодемьянской вдохновил многих художников и скульпторов. Но, пожалуй, самое известное живописное полотно, рассказывающее о ее подвиге, – это работа художников Кукрыниксов (М. Куприянов, П. Крылов, Н. Соколов).

В январе 1942 года в газете «Правда» был опубликован очерк о подвиге партизанки, назвавшей себя Таней. Кукрыниксы сразу, по горячим следам, решили написать картину на этот сюжет. Весной они выехали в деревню Петрищево, к месту гибели девушки. Подробности казни узнали от местных жителей. Было установлено, что на самом деле эту девушку зовут Зоя Космодемьянская.

Тут же Кукрыниксы сделали первоначальные эскизы. Есть два варианта этой работы. В первом художники изобразили девушку умирающей, но потом отказались от такого решения.

В окончательном варианте Зоя показана в последние минуты перед смертью. Она стоит на эшафоте, сколоченном из ящиков. Весь ее образ выражает внутреннюю твердость и решимость. Лицо ее гневно, сурово, полно ненависти к врагам.

В скорбном молчании застыли колхозники, согнанные смотреть на казнь партизанки. Снуют фашистские солдаты, щелкают фотоаппаратами.

Цветовое решение картины, построенное на сочетании холодных серовато-синих и зеленоватых тонов, помогает раскрытию основной идеи, передает скорбное настроение. Гитлеровцы изображены серо-зеленой массой, «оживляют» их две конные фигуры. Зоя возвышается над всеми как памятник, сотворенный ее подвигом.

Зое поставлено множество памятников. Среди их авторов – наш земляк Абрам Мильчин, памятник его работы установлен в городе Уссурийске. Подвиг девушки отобразили многие художники, среди них Д. Шмаринов, Д. Мочальский, К. Щетков, В. Щукин, Н. Задонский, С. Володин. А. Логвинюк, В. Береговец и другие.