/ / Куратор общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева назван человеком года

По версии портала ГодЛитературы.РФ, куратор общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева Вячеслав Коновалов стал человеком года за вклад в развитие литературы в России.

Кроме заслуг Вячеслава в создании и продвижении премии им. В.К. Арсеньева был отмечены его заслуги в организации и проведении фестиваля «Литература Тихоокеанской России».

«В истории русской литературы Дальний Восток прозвучал очень широко — это и сам Владимир Арсеньев, и «Фрегат Паллада» Ивана Гончарова, «Остров Сахалин» Антона Чехова, и многие другие. Примечательно, после смерти Пушкина на его столе нашли карты Дальнего Востока — он собирался туда. И вот это стремление к территории русской, но неизведанной, оно сохраняется. Мы увидели огромный интерес к дальневосточной теме в России, и сейчас понятно — премия родилась, зажила, и в следующие годы премия будет проводиться и станет ежегодной», — отметил Вячеслав Коновалов.

В ходе чествования первых обладателей Премии в рамках Дней Дальнего Востока в Москве многие лауреаты признавались, что были приятно удивлены, когда увидели честную конкуренцию среди достойных писателей российской современности.

Напомним, что литературная премия «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева была учреждена по инициативе заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в 2019 году. Как отметил Юрий Трутнев, «каждый человек, когда говорит о себе, о своем детстве, говорит, что он воспитывался на каких-то книгах. Каждый согласится с тем, что книги делают нас добрее или наоборот. А значит, делают нашу жизнь или лучше и успешнее, или тоже наоборот. Поэтому вклад (писателей) в то, как живут люди в России, на Дальнем Востоке, мне кажется очень важным».

Лауреатами литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева в 2019 году стали Андрей Геласимов в номинации «Длинная проза», Анатолий Слепцов в номинации «Короткая проза», Анастасия Строкина в номинации «Детская проза», обладателями специальных номинаций стали Владимир Серкин и Василий Авченко.

В лонг-лист претендентов вошли авторы от Еврейской автономной области Борис Кривенков с историческим детективом «Охота за «Черным драконом» и Александр Драбкин со сборником повестей, рассказов и очерков «Песни моих улиц».

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