/ / Кусочек маслица на пирожок

Россия стала покупать меньше пальмового масла и больше сливочного

Сливочное масло опередило пальмовое масло по темпам импорта в РФ – установила аналитическая служба FinExpertiza. По итогам трех кварталов 2019 года сливочное масло стало самым динамично импортируемым продуктом питания.

Основные результаты исследования показали: пальмовое масло, занимавшее в 2018 году позицию абсолютного лидера по динамике импорта, в этом году лишь замыкает первую десятку.

По итогам 9 месяцев 2019 года сливочное масло лидирует по росту объемов поставок в Россию среди важнейших продовольственных товаров (+36,4%). В топ-3 также вошло сгущенное молоко (+20,9%).

Объемы поставок сливочного масла выросли с 63,2 до 87,2 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Поставки сгущённого молока и сливок увеличились со 106,2 до 135,9 тысячи тонн.

Хотя объемы импорта сливочного масла выросли на треть, а сгущённого молока и сгущенных сливок – более чем на 20%, пальмовое масло по-прежнему выигрывает по объемам импорта. За январь – сентябрь текущего года в Россию в совокупности было импортировано 223,1 тыс. тонн продуктов с содержанием молочного жира (масло, сгущенные молоко и сливки). За тот же период в страну было ввезено 757,4 тысячи тонн пальмового масла – почти в 3 раза больше.

Андрей Данилов, руководитель пресс-службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza