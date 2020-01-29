/ / Л. Павлова: Мы должны рассказывать правду о Холокосте

В Биробиджане 27 января прошли памятные мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста

Начался день поминовения на территории биробиджанской еврейской общины «Фрейд», где установлен монумент жертвам геноцида еврейского народа во время Второй мировой войны. Почтить их память пришли временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн, председатель Законодательного Собрания Любовь Павлова, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, депутаты областного парламента и городской Думы, представители общины «Фрейд» и других общественных организаций, кадеты регионального управления МЧС и другая молодежь.

Участники митинга возложили камни скорби к монументу, почтили память жертв Холокоста минутой молчания. После этого в городском Дворце культуры состоялся вечер-реквием. Открыл его Ростислав Гольдштейн. Он поделился своими впечатлениями от поездки в Освенцим: «…Мы подъезжаем к лагерю. Свод каменных зданий, ворота. Заходя в эти ворота, узнаю здесь все по фильмам, книгам, на которых вырос… Очень холодно. Горы человеческих волос, детская обувь, утварь. Женщины везли с собой посуду. Они хотели наладить здесь новую жизнь. Их всех сожгли в печах Освенцима… Мы выходим на улицу, и какая-то молоденькая польская журналистка говорит нам, что уже нужно смириться и забыть – незачем ворошить прошлое… Я не забуду. Не забудут мои дети, мои внуки», – сказал Ростислав Гольдштейн, обращаясь к залу.

Глава регионального парламента Любовь Павлова также обратилась к личным воспоминаниям.

«Когда я была ученицей, студенткой, мы не знали слова Холокост. Но все равно правда доходила до нас, только по-другому. Моя мама, которой в 1942 году было 12 лет, рассказывала нам, своим детям, что ее город – Ростов-на-Дону – был оккупирован фашистами. Рассказывала о трагедии Змиевской балки, когда нацисты уничтожили в пригороде Ростова 27 тысяч человек, главным образом евреев, и среди них были две ее маленьких двоюродных сестры и их мама. Мы спрашивали: «А их за что, они же маленькие?». Ни за что. Просто потому, что евреи… В той войне погиб и отец этих девочек, погиб и мой дед… Каждая семья пережила великую трагедию Великой Отечественной.

Я иногда думаю, как же нужно было ненавидеть своих потомков, чтобы взвалить на них бремя вины, бремя ответственности за уничтожение целого народа. Но сегодня мы вспоминаем Холокост не для того, чтобы возбудить ненависть к убийцам. Ненависть всепоглощающа, она не дает развиваться лучшим чувствам. А мы должны помнить, чтобы не допустить повторения этих ужасов, хранить память о той войне, светлую память о людях, вынесших все ее тяготы и победивших», – сказала Любовь Павлова.

Продолжился вечер музыкально-театральными номерами, подготовленными творческими коллективами Дворца культуры.

Елена Никитина