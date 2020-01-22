/ / Л. Павлова: Президент пишет историю страны

Председатель Законодательного Собрания ЕАО Любовь Павлова прокомментировала ежегодное Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию

Очередное Послание Федеральному Собранию президента России Владимира Путина можно смело назвать программой, посредством которой страна будет давать ответы на главные вызовы времени, стоящие сегодня перед ней. Прежде всего, это сбережение своего народа, масштабная государственная поддержка детства и семьи, систем образования и здравоохранения, повышение благосостояния людей, считает Любовь Павлова.

«Лидер страны не случайно уделил большую часть своего обращения этим глубоко социальным темам. Именно на благополучии граждан, каждого отдельного человека держится справедливое современное общество. И в своем Послании президент представил не только масштабную, но и подкрепленную необходимыми ресурсами программу решения важнейших проблем. В первую очередь это повышение рождаемости, поддержка семей, в том числе молодых, повышение доступности и качества образования детей, эффективности системы здравоохранения. Материнский капитал, социальные контракты, детские выплаты, заработная плата учителей и врачей, целевое обучение молодых специалистов – целый комплекс мер, работать над которым предстоит на всех уровнях власти, от федеральной до муниципальной. И работа эта начнется в ближайшие дни. В том числе в Законодательном Собрании области. Ведь значительная часть поручений, данных президентом в Послании, должна быть выполнена уже в текущем году», — сказала Любовь Павлова.

Кроме того, по мнению председателя регионального парламента, нынешнее обращение Владимира Путина носит еще и исторический характер.

«Предложив внести точечные поправки в Конституцию РФ, президент рассчитывает модернизировать действующую политическую систему, сделать ее более эффективной. Изменения должны вывести отношения между исполнительной и законодательной ветвями власти на новый качественный уровень, повысить роль Государственной Думы при назначении правительства РФ. Кроме того, в Конституции могут закрепить и ряд социальных гарантий. По сути, Владимир Владимирович пишет сейчас историю страны. В то же время он прекрасно понимает, что такие решения должны приниматься на основе всенародного обсуждения. Что он и предлагает сделать», — отметила Любовь Павлова.

Дмитрий Даньков