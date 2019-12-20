/ / Личные встречи с главами районов помогают оперативно решить проблемы людей — Ростислав Гольдштейн

Состоялась встреча врио губернатора области Ростислава Гольдштейна с главами Смидовичского и Облученского муниципальных районов.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, Максим Шупиков доложил о результатах выполнения поручений по обеспечению теплоснабжения посёлка Приамурский, которые накануне ему дал врио губернатора. Ведётся постоянный контроль запасов угля для исключения срывов в подаче тепла в жилые дома и социальные объекты. По словам главы района, на сегодняшний день работникам котельных стабильно выплачивается заработная плата, выдана спецодежда. Ресурсоснабжающей организацией была проведена работа по утеплению внешних систем теплоснабжения. Ростислав Гольдштейн отметил, что для эффективной жизнедеятельности муниципального образования Максиму Шупикову необходимо в кратчайшие сроки разработать детальную программу развития района.

Основными проблемами Облученского района, по словам главы Виктора Орла, являются, во-первых, задолженность района перед ресурсоснабжающими предприятиями и учреждениями, во-вторых, проблемы поставок угля в котельные. Ростислав Гольдштейн заверил главу района, что правительство области окажет помощь в решении вопросов с платежами по судебным искам и призвал главу задействовать собственные ресурсы для решения проблем района.